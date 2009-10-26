ЦИК зарегистрировала Литвина кандидатом в Президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Председателя Верховной Рады Украины, лидера Народной партии Владимира ЛИТВИНА кандидатом в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.

ЦИК не обнаружила ошибок в регистрационных документах В.ЛИТВИНА.

Кроме того, на своем заседании ЦИК зарегистрировала уполномоченного представителя кандидата в Президенты Украины В.ЛИТВИНА Александра ОСАДЧУКА в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Председатель ЦИК выдал В.ЛИТВИНУ удостоверение в кандидаты Президента Украины.