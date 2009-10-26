Как уберечься от свиного гриппа?

Так называемый свиной грипп мало чем отличается от самого обычного сезонного гриппа, а потому и меры профилактики, и течение болезни, и методы терапии в принципе - те же самые. Начнем с мер профилактики. "Очень важно мыть руки, очень важно держаться подальше от чихающих или кашляющих людей, следует избегать массовых скоплений народа, особенно там, где неминуем тесный контакт, - рекомендует профессор Йорг Хаккер (Jörg Hacker), директор берлинского Института имени Роберта Коха, ведущего в Германии научного учреждения в области инфекционных заболеваний. - Обнаружив первые симптомы заболевания, нужно остаться дома, не выходить на улицу, а при необходимости - обратиться к врачу", сообщает Немецкая волна.

Вакцина появится осенью

Нельзя сказать, чтобы это были особенно оригинальные советы. Но ничего другого медицина предложить пока не может. Пока - это значит до осени, когда появится вакцина. Дело в том, что вирус гриппа - будь то свиного, птичьего или обычного сезонного, - склонен мутировать, видоизменяться, так что вакцина, еще недавно эффективная, может вскоре оказаться практически бесполезной. Таким образом, каждая новая разновидность вируса требует новой вакцины, а на ее создание уходит около полугода.

Сейчас процесс разработки вакцины против нынешней пандемической разновидности вируса Н1N1 близится к завершению. Клаус Тео Шрёдер (Klaus Theo Schröder), статс-секретарь в министерстве здравоохранения Германии, говорит, что в последние дни снова связался с обоими производителями вакцин, с которыми у его ведомства подписаны договоры, и те заверили, что первая партия вакцины будет выпущена в конце сентября или в начале октября.

А пока - надежда на Tamiflu и Relenza

Вакцина тем более необходима, что эксперты предостерегают: хотя до сих пор все случаи заболевания свиным гриппом в Германии, да и почти во всей Европе, протекали относительно легко, ситуация может измениться. "По мере того, как количество заболевших будет нарастать, мы столкнемся и с более тяжелыми случаями, - уверен профессор Хаккер. - Не говоря уже о том, что к осени вирус может в результате мутации стать более агрессивным".

Так что пока лучше все же следовать банальным советам врачей. А если от инфекции уберечься не удалось, остается уповать лишь на те два противовирусных препарата, что имеются сегодня в арсенале медиков: это таблетки Tamiflu, выпускаемые швейцарским фармацевтическим концерном Roche на основе вещества "оселтамивир", и аэрозоль для ингаляции Relenza, производимый британской фирмой GlaxoSmithKline на основе субстанции "занамивир".

Правда, некоторую тревогу вызывают сообщения о случаях резистентности вируса к Tamiflu: первый случай был отмечен в Дании, второй в Японии, третий в Гонконге. Однако видный голландский специалист в области гриппа Рон Фушье (Ron Fouchier), профессор молекулярной вирусологии в университетской клинике Роттердама, не видит повода для паники: "Все три пациента уже выздоровели, и нет никаких признаков того, что этот резистентный вирус получил дальнейшее распространение. Возможно даже, что он вообще передается хуже, чем обычный, нерезистентный вирус".

Утешает и то, что случаев невосприимчивости пандемического вируса H1N1 к препарату Relenza до сих пор не зарегистрировано.