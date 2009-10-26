ГЛАВНОЕ на 26 октября (день)

Хроника дня

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Общество

Медучреждения будут предоставлять услуги бесплатно

Кабинет министров Украины отменил действие своего распоряжения №420 от 14 апреля в 2009 г. “О некоторых мерах по улучшению медицинского обслуживания граждан”.

Как сообщается на сайте правительства, действие документа отменено распоряжением №1232 от 21 октября.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановлений Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2009 года о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставляться в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, высших медицинских учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях, и о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями, и направил в Конституционный суд представление по поводу этих постановлений правительства.

Распоряжение №420-р «О некоторых мерах по улучшению медицинского обслуживания граждан» предоставляло государственным и коммунальным учреждениям здравоохранения право обеспечивать гражданам, по их собственному желанию, за соответствующую плату выделение койко-места повышенной комфортности и медработника для персонального ухода, создание надлежащих социально-бытовых условий и др.

В.ЮЩЕНКО считает, что это не отвечает статье 49 Конституции Украины, согласно которой в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения медицинская помощь оказывается бесплатно.

Экономика

В МВФ надеются, что закон о повышении соцстандартов ветирует Президент Украины

Международный валютный фонд (МВФ) надеется, что закон о повышении минимальных зарплат и пенсий будет ветирован Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в заявлении МВФ, обнародованном на сайте организации.

«Миссия сейчас ждет подтверждения согласованного политического пакета от сторон, подписавших документ (Меморандум о сотрудничестве – УНИАН), Президента, премьер-министра, министра финансов, и главы Нацбанка, что закон о заработной плате и пенсии, принятый Верховной Радой на этой неделе, который противоречит программе сотрудничества, будет ветирован», - говорится в заявлении МВФ.

Миссия МВФ ожидает общей поддержки пакета антикризисных мер от Президента, правительства и Нацбанка.

В заявлении отмечается, что в результате выполнения Меморандума о сотрудничестве, экономическая и финансовая ситуация в Украине стабилизируется, и подчеркивается необходимость принять «корректирующие меры» с целью выполнениея условия програмы сотрудничества.

Финансы

НБУ 28 октября проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины 28 октября проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 30 октября – по продаже швейцарских франков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 28 октября и 10 тыс. швейцарских франков – для аукциона 30 октября. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков коммерческий банк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 28 и 30 октября, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

ТЭК

«Нафтогаз»: за потребленный в октябре газ расчет будет полным

НАК «Нафтогаз Украины» официально заявляет, что своевременно и в полном объеме рассчитается за весь объем потребленного в октябре текущего года импортированного газа, как и в предыдущие периоды 2009 года года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что компания полностью опровергает информацию, которая появилась в некоторых украинских и российских СМИ, по поводу возможного возникновения в октябре проблем с оплатой поставок импортированного газа.

Также в сообщении отмечено, что НАК «Нафтогаз Украины» призывает представителей СМИ не поддаваться на провокационные заявления неизвестных источников, цель которых – дискредитировать партнерские взаимоотношения между компанией и ОАО «Газпром».

Крупнооптовые цены на бензины за неделю выросли в среднем на 3,8%

С 19 по 26 октября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на высокооктановый бензин и дизельное топливо увеличились на 2,5-5,2% (в среднем на 3,8%), а на низкооктановый бензин – снизились на 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 19 по 26 октября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 1,9%, или 160 грн./т, – до 8410 грн./т; на бензин А-92 – увеличились на 3,6%, или 300 грн./т, – до 8750 грн./т; на бензин А-95 – увеличились на 2,5%, или 220 грн./т, – до 8860 грн./т; на дизельное топливо – увеличились на 5,2%, или 350 грн./т, – до 7060 грн./т.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

«Киевоблгаз» за 9 месяцев увеличил убыток на 91% – до 34,7 млн. грн.

ОАО по газоснабжению и газификации "Киевоблгаз" в январе-сентябре 2009 года увеличило чистый убыток на 91,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 34,674 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. «Киевоблгаз» увеличил чистый доход на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 805,282 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 35,8% – до 985,339 млн. грн.

Убытки "Киевэнерго" от основной деятельности превысили 945 млн. грн.

Убытки акционерной компании “Киевэнерго” от основной деятельности за 9 месяцев 2009 года составляют 945 млн. 629 тыс. грн., что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (211 млн. грн.).

Об этом сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”.

Доход от реализации продукции (товаров, работ и услуг) “Киевэнерго” за 9 месяцев этого года без учета налогов составил 5 млрд. 63 млн. 799 тыс. грн. (за 9 месяцев 2008 года – 4 млрд. 867 млн. 716 тыс. грн.). При этом, себестоимость реализованной продукции за указанный период текущего года составила 5 млрд. 188 млн. 623 тыс. грн. (за 9 месяцев прошлого года – 4 млрд. 284 млн. 327 тыс. грн.). Чистая прибыль АК “Киевэнерго” по итогам 9 месяцев составила 530 млн. грн.

“Финансовая ситуация “Киевэнерго” за девять месяцев этого года ухудшилась. Доходы компании за производство тепловой энергии не покрывают ее расходов даже на приобретение топлива”, - заявил финансовый директор компании Михаил УТКИН.

По его словам, 530 млн. грн. прибыли компания имеет лишь на бумагах.

“Это - возмещение КГГА за предыдущие периоды компенсации разницы между экономически обоснованными расходами компании и тарифами на тепло, которые установила столичная власть. Как и раньше, все полученные от городской администрации средства “Киевэнерго” направляет на оплату топлива газопоставщикам, и не имеет возможности вкладывать их в развитие инфраструктуры”, - пояснил М.УТКИН.

ДТЭК за 9 месяцев сократила чистую прибыль более чем вдвое – до 216,3 млн. грн.

Крупнейшая частная энергетическая компания ООО «ДТЭК» (Донецк) по украинским стандартам бухгалтерского учета завершила январь-сентябрь 2009 года с чистой прибылью 216,345 млн. грн., что на 52,4% меньше, чем по итогам января-сентября 2008 года.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за указанный период предприятие увеличило чистый доход на 4,6%, или 162,528 млн. грн., – до 3 млрд. 660,466 млн. грн., а также увеличило валовую прибыль на 0,7% – до 693,341 млн. грн.

Транспорт

ЮЗЖД на 27-30 октября изменит маршрут следования столичных пригородных поездов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) продолжает выполнять ремонтные работы на перегоне Дарница–Киев-Московский, в связи с этим на 4 дня будет изменен маршрут следования отдельных пригородных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, 27, 28, 29 и 30 октября 2009 года по измененному маршруту будут следовать такие электропоезда: №6907 Нежин–Дарница вместо Нежин–Борщаговка; №6908 Дарница–Нежин вместо Киев-Пассажирский–Нежин; №6808 Киев–Яготин через Киев-Петровку вместо Киев-Московский; №6608 Малин–Борщаговка-Техническая вместо Малин–Киев-Пассажирский; №6910 Борщаговка-Техническая–Нежин через Киев-Петровку; №6610 Тетерив–Киев-Пассажирский вместо Тетерив–Северная; №6915 Нежин–Борщаговка-Техническая через Киев-Петровку; №6811 Яготин–Борщаговка-Техническая через Киев-Петровку; №6816 Борщаговка-Техническая–Яготин через Киев-Петровку; №6629 Борщаговка-Техническая–Тетерив вместо Киев-Пассажирский–Тетерив; №6917 Нежин–Борщаговка-Техническая через Киев-Петровку; №6708/6707 Борщаговка-Техническая–Мироновка вместо Киев-Пассажирский–Мироновка.

Кроме того, с 27 по 30 октября электропоезд №6604 Киев–Тетерив будет заменен электропоездом №6808 Киев–Яготин, который также будет курсировать по измененному маршруту через Киев-Петровку.

27 и 28 октября будут курсировать электропоезда №6008 Фастов–Киев-Петровка вместо Фастов–Киев-Пассажирский и №6906 Киев-Петровка–Нежин вместо Нежин–Борщаговка. А 29 и 30 октября через Киев-Петровку будет следовать электропоезд №6810 Борщаговка-Техническая–Гребинка. В другие дни эти поезда будут курсировать по обычному маршруту.

Также 27, 28, 29 и 30 октября будет изменен маршрут следования двух пригородных поездов: №815 Конотоп–Дарница вместо Конотоп–Киев-Пассажирский;

№818 Дарница–Конотоп вместо Киев-Пассажирский–Конотоп.

На 4 дня, с 27 по 30 октября, полностью отменяется движение электропоездов №6870 Киев-Пассажирский–Борисполь, №6871 Борисполь–Борщаговка-Техническая, №6806 Киев–Яготин, №6815 Яготин–Киев.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании и маршруте поездов.

Евро-2012

Украина в рамках подготовки к Евро-2012 должна подписать конвенцию СЕ о защите личных данных граждан – МВД Польши

Украина для эффективной координации усилий с Польшей в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года должна ратифицировать конвенцию Совета Европы №108 о защите частных лиц в связи с автоматизированной обработкой данных личного характера.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Польши и администрации, представители которого в конце прошлой недели провели консультации с украинскими экспертами и чиновниками по вопросам обеспечения безопасности во время Евро-2012.

Согласно сообщению пресс-службы, Украина также должна ратифицировать дополнительный протокол к этой конвенции, который касается органов надзора и трансграничной передачи данных.

В министерстве также отметили, что по итогам переговоров представители Польши и Украины выразили уверенность в успешной организации Евро-2012.

Промышленность

«Топаз» за 9 месяцев сократил прибыль на 83% – до 5,8 млн. грн.

ОАО «Топаз» (Донецк), которое входит в состав Государственной акционерной холдинговой компании (ГАХК) «Топаз», в январе-сентябре 2009 года сократило чистую прибыль на 82,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 5,857 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. “Топаз” сократил чистый доход на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 год – до 208,149 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 13,6% – до 208,245 млн. грн.

«Текстерно» за 9 месяцев увеличило убыток на 94% – до 4,5 млн. грн.

ОАО «Тернопольское объединение «Текстерно» в январе-сентябре 2009 года увеличило убыток на 94% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 4,484 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, за отчетный период компания увеличила чистый доход на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 50,202 млн. грн., а также увеличила доход (выручку) от реализации на 4,4% – до 60,258 млн. грн.

Автопром

«Укравтохолдинг» завершил 9 месяцев с убытком 73,2 млн. грн.

ООО «Украинский автомобильный холдинг» («Укравтохолдинг»), которое входит в корпорацию «Богдан», завершило январь-сентябрь 2009 года с чистым убытком 73,194 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль компании составила 2,094 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. "Укравтохолдинг" сократил чистый доход на 61,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 913,597 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 58,2% – до 1 млрд. 178,896 млн. грн.