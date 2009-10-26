«Можно ли будет что-то украсть в Киеве после Черновецкого?»

В среду, 28 октября, еженедельник «Комментарии:» и УНИАН проводят круглый стол на тему: «Можно ли будет что-то украсть в Киеве после Леонида Черновецкого?».

К участию в заседании круглого стола приглашены: Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, народный депутат Украины, руководитель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ, лидер Блока Виталия Кличко в Киевсовете Виталий КЛИЧКО, народный депутат Украины, председатель Киевской городской организации «Батькивщина» Анатолий СЕМИНОГА, председатель Шевченковской РГА, руководитель Киевской городской организации Народной партии Виктор ПИЛИПИШИН, главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, главный редактор еженедельника «Комментарии:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

Круглый стол состоится в помещении ресторана-клуба «Столовая Верховной Рады» по адресу: Киев, Спортивная площадь, 3. Начало в 12.00.

Аккредитация проводится до 18.00 вторника, 27 октября.

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