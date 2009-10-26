Литвин: Украине нужно решить вопрос о ЗСТ с ЕС

Украина вынуждена будет сотрудничать исключительно со странами бывшего СССР, если не решит вопрос о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время открытия 13-го заседания Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС.

«Если у нас долго не будет решения о зоне свободной торговли, то, разумеется, это заставит Украину сделать исключительно ставку на постсоветское пространство», - сказал спикер.

По его словам, сегодня Украина «открыла свои границы» для товаров иностранного производства, но рынки сбыта стран ЕС для нее закрыты.

Говоря о сотрудничестве Украины и России, В.ЛИТВИН отметил, что отношения должны быть «прогнозируемыми и стабильными», исходя из принципов равенства двух стран.

«Мы все время демонстрируем свои исторические обиды», - отметил он.

По словам Председателя ВР, необходимо вести диалог с Россией и «не пытаться понравиться, особенно перед выборами, для того, чтобы заручиться мифической поддержкой».

Он отметил, что внешняя политика Украины во многом будет зависеть от ее внутренней политики.

«Если мы будем исключительно ориентироваться на то, чтобы возродить индустриализационный этап нашего развития на уровне 90-го года – металлургия, химия, ВПК, то вполне очевидно, что мы должны держаться постсоветского пространства», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Вместе с тем, по его словам, «если наша программа будет сосредоточена на том, что мы должны делать ставку на образование, на науку, на интеллект, на технологии, так вы прекрасно понимаете, где они находятся».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2008 года Украина и ЕС начали переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составляющей нового Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее стороны планировали завершить переговоры до конца этого года, однако в МИД Украины считают, что вопрос зоны свободной торговли до конца года согласовать не удастся.