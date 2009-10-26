Курс НБУ на 27.10.09

Официальный курс НБУ на 27.10.09100 USD США – 799.8800 (26 октября – 799.8000) 100 EUR – 1201.3398 (26 октября – 1201.2996) 10 RUR – 2.7639 (26 октября – 2.7579) Учетные курсы банковских металлов на 27.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84387.34 (26 октября-84878.77) 961 XAG 10 Серебро-1408.59 (26 октября-1411.65) 962XPT10Платина-108703.69(26 октября-109492.62) 964XPD10 Палладий-26795.98(26 октября-26793.30)

Официальный курс НБУ на 27.10.09 100 USD США – 799.8800 (26 октября – 799.8000) 100 EUR – 1201.3398 (26 октября – 1201.2996) 10 RUR – 2.7639 (26 октября – 2.7579) Учетные курсы банковских металлов на 27.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84387.34 (26 октября-84878.77) 961 XAG 10 Серебро-1408.59 (26 октября-1411.65) 962XPT10Платина-108703.69(26 октября-109492.62) 964XPD10 Палладий-26795.98(26 октября-26793.30)

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