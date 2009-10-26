Главное на 26 октября (вечер)

Соцполитика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКОпросит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО применить вето к принятому Верховной Радой Закону «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году».

Как сообщили УНИАН в Управлении Кабинета министров по связям со СМИ, письмо с соответствующей просьбой Ю.ТИМОШЕНКО направила главе государства еще 22 октября.

«Как известно, основным принципом построения бюджетной системы любого государства является беспристрастное, финансово взвешенное распределение национального продукта», - говорится в письме.

«К сожалению, игнорируя экономические аксиомы, руководствуясь исключительно предвыборным популизмом, пренебрегая здравым смыслом, отдельные политические силы пытаются втянуть Украину в экономический хаос…”, - отмечает премьер-министр.

“Подтверждая свое стремление к продолжению проведения экономических реформ даже в условиях мирового финансового кризиса, прошу Вас применить право вето Президента Украины к данному Закону», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

В Киеве задолженность по выплате заработной платы с начала 2009 года выросла почти вдвое и на 1 октября составила 181,7 млн. грн. ( на 1 января т.г. – 97, 4 млн. грн.).

Такие данные опубликованы на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

За сентябрь задолженность по выплате зарплаты в Киеве незначительно сократилась – на 3 млн. грн. (на 1 сентября она составляла 184,3 млн. грн.). В то же время Киев уже третий месяц подряд остается на втором месте по уровню задолженности по зарплате среди регионов Украины (ранее в первую тройку должников входили крупнейшие промышленные области, в то время как в столице традиционно фиксировался низкий уровень задолженности - УНИАН).

Как обычно, первое место по невыплаченной зарплате занимает Донецкая область, где на 1 октября задолженность составила 315 млн. 232 тыс. грн. (на 1 января – 263,6 млн. грн., на 1 сентября – 319,9 млн. грн.). Вторым, как уже говорилось, следует Киев.

В группу регионов, в которых задолженность превышает 100 млн. грн., входят также Луганская область, где на 1 октября задолженность составила 170 млн. 494 тыс. грн. (на 1 января – 92,5 млн. грн., на 1 сентября – 126,9 млн. грн.) и Харьковская – на 1 октября задолженность составила 147 млн. 818 тыс. грн. (на 1 января – 111,7 млн. грн., на 1 сентября – 124,9 млн. грн.).

Всего в Украине задолженность по выплате заработной платы на 1 октября т.г. составила 1 млрд. 679 млн. 188 тыс. грн. (на 1 января – 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 сентября – 1 млрд. 619,9 млн. грн.).

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1490/8,1840, к 12:00 сузился спрэд – 8,1545/8,1775.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2816/0,2828, к 12:00 цены снизились до 0,2815/0,2827.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 28,9345 (-0,0255).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,5033/1,5035, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2520/12,3070, к 12:00 цены ушли вниз – 12,2460/12,2845.

АКИБ «УкрСиббанк» в январе-сентябре 2009 года получил убыток в 1,133 млрд. грн. по сравнению с 364,553 млн. грн. прибыли годом ранее.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, обнародованной в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

За январь-сентябрь т.г. активы банка уменьшились на 13% и на 1 октября составили 48,454 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 9%, до 46,814 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 43,437 млрд. грн. За указанный период собственный капитал банка увеличился на 3% - до 5,017 млрд. грн., уставный капитал - на 32% - до 5,28 млрд. грн.

«Банк Ренессанс Капитал» (Киев) по итогам января-сентября т.г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократил прибыль более чем в 13 раз – до 0,042 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Активы банка в январе-сентябре т.г. уменьшились на 51%, и на 1 октября составили 1,158 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 68% - до 417 млн. грн., обязательства – на 58% - до 947 млн. грн. Уставный капитал банка за указанный период увеличился на 40% - до 201,4 млн. грн., собственный капитал - на 38% - до 211,049 млн. грн.

Новости ТЭК

НКРЭ решила увеличить прогнозную оптовую цену электроэнергии на ноябрь текущего года, установив ее на уровне 425,56 грн. за МВт/ч. Таким образом, прогнозная оптовая цена вырастет, по сравнению с установленной для октября, на 3%.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ №1215 от 26 октября т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом, впервые с октября 2008 года НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену на электроэнергию более чем на 1%.

Информация для киевлян

В среду, 28 октября, еженедельник «Комментарии:» и УНИАН проводят круглый стол на тему: «Можно ли будет что-то украсть в Киеве после Леонида Черновецкого?».

К участию в заседании круглого стола приглашены: Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, народный депутат Украины, руководитель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ, лидер Блока Виталия Кличко в Киевсовете Виталий КЛИЧКО, народный депутат Украины, председатель Киевской городской организации «Батькивщина» Анатолий СЕМИНОГА, председатель Шевченковской РГА, руководитель Киевской городской организации Народной партии Виктор ПИЛИПИШИН, главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, главный редактор еженедельника «Комментарии:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

Круглый стол состоится в помещении ресторана-клуба «Столовая Верховной Рады» по адресу: Киев, Спортивная площадь, 3. Начало в 12.00.

Аккредитация проводится до 18.00 вторника, 27 октября.

Тел.: + 044 201 43 01, s.yarynych@e-media.com.ua.

(УНИАН)