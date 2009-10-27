Китай предлагает Украине подписать новое соглашение

Заместитель премьер-министра Государственного совета Китая ЧЖАН Децзян предлагает Украине подписать соглашение о взаимных туристических поездках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ЧЖАН Децзян заявил вчера во время переговоров с украинской правительственной делегацией во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

“Мы предлагаем подписать документ о туристических поездках, который создаст удобства для поездок наших туристов в Украину”, - сказал ЧЖАН Децзян.

Вице-премьер Госсовета КНР также предложил активизировать сотрудничество в сфере образования и культуры.

“Мы поддержим обмен студентами, взаимный обмен художественными коллективами и проведение культурных мероприятий, чтобы наши народы смогли лучше узнать друг о друге”, - прибавил он.