АНОНС на 27 октября

Президент Украины Виктор Ющенко будет подавать документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в Президенты.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам собственности.

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Коалиция общественных организаций в поддержку жилищно-коммунальной реформы проведет Международную конференцию «Эффективный собственник жилья - шаг к европейским стандартам жизни». Участники: министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко и др.

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Круглый стол на тему: «Применение волокнистых теплоизоляционных материалов в современном строительстве». Организаторы - Министерство регионального развития и строительства Украины, Ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» и др.

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В Министерстве внутренних дел Украины состоится брифинг при участии начальника Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины генерал-лейтенанта милиции Леонида Скалозуба на тему: «Мероприятия Государственной службы борьбы с экономической преступностью по выявлению противоправных действий должностных лиц кредитных союзов и недопущению незаконной деятельности бывших игорных заведений».

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Состоится презентация Гостаможслужбой многофункциональной комплексной системы «Электронная таможня». Председатель Службы Анатолий Макаренко ознакомит собравшихся с концепцией, основными целями и структурой «Электронной таможни».

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Круглый стол на тему: "Рынок жилья в Киеве и регионах: итоги кризисного года". Докладчики: президент Союза специалистов по недвижимости Украины А.Рубанов, руководитель отдела стратегического консалтинга компании "Knight Frank" Н.Пронина и др.

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Состоится торжественная церемония открытия 12-го Международного форума производителей и дистрибьюторов продуктов питания, напитков, ингредиентов и оборудования «Весь мир питания Украина» и открытие 5-й Международной выставки производства пластмасс и каучука «PLASTEX UKRAINE-2009». Участники: зам.министра аграрной политики Украины Иван Демчак, зам.министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко и др.

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Состоится пикетирование Представительства Международного валютного фонда в Украине. Организатор - Федерация профсоюзов Украины. ФПУ выступает против вмешательства международных финансовых учреждений во внутреннюю социальную политику Украины.

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Возле Кабинета Министров Украины состоится пикетирование при участии студентов и их родителей, преподавателей Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. Причина - несогласие с попыткой отстранить от выполнения обязанностей теперешнего руководства Института во главе с ректором В.Ляхоцким.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Президент, который нужен Украине сегодня», посвященная старту проекта «Президент, который нужен молодежи». Главным исполнителем проекта является Киевская городская организация ВГО «Молодежный Европейский Рух» в партнерстве с Министерством образования и науки Украины, Фондом им. Фридриха Наумана в Украине и ГО «Депутатский клуб «Парламент», при информационной поддержке журнала «Народный депутат». Участники: Владимир Босак - председатель ВМГО «Молодежный Европейский Рух»; Александра Скиба - председатель КГО ВМГО «Молодежный Европейский Рух»; Дмитрий Кулибаба - советник министра образования и науки Украины; Николай Байрак - президент ОО «Депутатский клуб «Парламент»»; Гайке Дерренбехер - руководитель проектов в Украине и Беларуси Представительства Фонда Фридриха Наумана за Свободу (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 063 436 38 62. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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При участии первого заместителя председателя КГГА Ирэны Кильчицкой состоится открытие консультативного телеметрического центра при Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

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Состоится презентация программы «GPS» по трудоустройству студентов и открытию офиса программы в КНЭУ им. В.Гетьмана. Ожидается участие первого заместителя председателя КГГА.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Киевский “рост”: надстройка мансард в историческом центре Киева”. О ситуации вокруг чердаков столичных домов по ул. Владимирская и Софиевская. К чему может привести надстройка мансард, ввиду технического состояния домов? Почему надстройщики не учитывают мнение экспертов ЮНЕСКО? Будут продемонстрированы видео- и фотоматериалы. В работе примут участие жители упомянутых домов и представители Блока Кличко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон:067-502-57-27. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: “Итоги деятельности коммерческих банков Украины за девять месяцев 2009 года”. Организатор - Ассоциация украинских банков.

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Пресс-конференция с участием президента Unitrade Group Владимира Колодюка на тему: "Суд вернул В.Колодюку и В.Добровольскому права на ООО "Сити’ком", ДП "Юнитрейд Свит", ДП "Мелофон", ДП "Сервис Мастер", которые подверглись рейдерскому захвату в январе 2009 года".

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Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра регионального развития и строительства Украины Василия Куйбиды. Телефон: 254 05 65. По итогам брифинг министра

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) выступает за внедрение в Украине европейских подходов в противодействии распространению детской порнографии в Интернете”. Парламент на прошлой неделе принял за основу законопроект № 3271, который предлагает усилить противодействие распространению детской порнографии в Интернете. ИнАУ разделяет обеспокоенность фактами втягивания несовершеннолетних в преступную деятельность в сфере обращения порнографической продукции. Вместе с тем, специалисты в сегменте телекоммуникаций обращают внимание на существенное несоответствие положений законопроекта нормам европейского законодательства в этой сфере, а также техническую невозможность выполнения ряда его положений. Мероприятия, предложенные документом, не смогут эффективно способствовать искоренению таких преступлений. ИнАУ предлагает эффективные механизмы борьбы с распространением в Интернете такого позорного явления, как порнография при участии несовершеннолетних (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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15-30 в УНИАН, состоится пресс-конференция на тему: «Должен ли Президент ветировать Закон о повышении социальных стандартов и спасти страну от всплеска безработицы?». Участники: Вячеслав Быковец, и.о. президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины, Татьяна Замороко, исполнительный директор Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности «Укрлегпром», Татьяна Кожевина, президент украинской ассоциации бизнес инкубаторов и инновационных центров, Виктор Лисицкий, первый вице-президент Ассоциации судостроителей Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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