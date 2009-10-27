ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Fitch стало лояльнее относиться украинским банкам», в котором пишет – в III квартале 2009 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понижало рейтинги банкам в два раза реже, чем в предыдущие три месяца. Fitch Ratings отмечает, что количество понижений рейтингов банков в мире сократилось с 94 во II квартале до 41 в III квартале 2009 года…

http://delo.ua/dengi/banki/fitch-stalo-lojalnee-otnositsja-ukrainskim-bankam-132763/

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Также «Дело» в материале «Нацбанк нашел повод не финансировать подготовку к Евро-2012» пишет – НБУ на данный момент не намерен перечислять деньги на подготовку к Евро-2012, как того предусматривает недавно принятый закон. Как отмечают эксперты, в принятом законе существует коллизия с законом о Нацбанке, которым предусматривается, что перечисление в бюджет разницы между доходами и расходами центрального банка регулируется Советом НБУ. Банкиры ждут решение Совета регулятора, но в ближайшее время заседание не планируется…

http://delo.ua/dengi/banki/nacbank-nashel-povod-ne-finansirovat-k-evro-2012-132750/

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«Дело» в публикации «Аналитический обзор: В 2010 году нефть будет стоить 110 долларов за баррель» пишет – банк Goldman Sachs прогнозирует: до конца года нефть достигнет $85 за баррель, а в 2010 цена повысится до $110…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-v-2010-neft-budet-stoit-110-dollarov-za-barrel-132751/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Верховной раде все едино» пишет – реформирование упрощенной системы налогообложения не ограничится отменой рыночного сбора. Как стало известно изданию, Госкомпредпринимательства совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики предложил ликвидировать фиксированный налог. Торговцев хотят перевести на единый налог, предельная ставка которого для них составит не 200 грн., а 100 грн. Местные власти называют инициативу предвыборной и опасаются снижения доходов местных бюджетов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1263454

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Порт высоких достижений» пишет – кризис пошел на пользу украинским портам – в этом году они смогли перетянуть на себя часть транзитных грузов, ранее обслуживаемых в портах других стран. Падение объема грузоперевозок в Черноморском регионе вынудило компании проводить более активную маркетинговую политику и демпинговать. В перспективе порты могут нарастить объем транзита еще на 40-60%, но для полноценного использования транспортного потенциала страны необходимо упрощение разрешительной системы, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1263450

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Германское правительство сэкономит на бездетных» пишет – вчера партии, входящие в правящую коалицию Германии, утвердили и подписали коалиционное соглашение. Этот 124-страничный документ станет программой нового кабинета канцлера Ангелы Меркель. Главным пунктом соглашения является сокращение налогов на 24 млрд евро в год, что поможет работодателям легче пережить кризис, но может ударить по гражданам со средними и низкими доходами. Оппозиция уже назвала эту программу грандиозным фальстартом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1263472

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Издание «Экономические известия» в публикации «Freshtel займет у Китая» пишет – в сектор связи заходят крупные иностранные инвестиции. В телекоммуникационном проекте Freshtel (мобильный WiMax, 802.16e) появился менеджер, который будет курировать его операционную деятельность. Он разделит ответственность за существенные инвестиции в нашу страну. Вчера стало известно, что сумма заказанного оборудования китайского ZTE и услуг по его обслуживанию с момента развертывания проекта в Украине приблизилась к $200 млн.

http://eizvestia.com/markets/full/4184316

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«Экономические известия» в публикации «Восточные правила газовых торгов» пишут - без поддержки мировых держав старания Украины по восстановлению прямого газового сотрудничества с Туркменистаном обречены. Российский же «Газпром» при поддержке Кремля пока имеет весомые аргументы, чтобы контролировать газовые потоки из Средней Азии…

http://eizvestia.com/state/full/4184296

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«Газета по-киевски» в материале «Ездить охота» пишет - бюджетные машины после обвала гривни и наступления кризиса подорожали, но все так же самые доступные для среднего кошелька. Издание выбрало несколько вариантов стоимостью до 70 тыс. грн. По словам автомобилистов, китайцы предлагают неплохой дизайн, но не всегда качество и надежность. ВАЗы, «Ланосы» традиционно называют «рабочими лошадками», а наиболее комфортной и безопасной считают «Дачию Логан»…

http://mycityua.com/articles/goodies/2009/10/26/113950.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Чехия для заробитчан: бойкот на легальный труд и схемы аферистов» пишет – тем, кто хочет трудиться в Чехии, теперь выдают не рабочие визы, а Зеленые карты. Но они — для дипломированных асов…

http://www.segodnya.ua/news/14089222.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Что день грядущий и доллар нам готовят…» пишет - нынешний валютный рынок демонстрирует завидное равновесие, что свидетельствует о стабилизации ситуации. Но есть ряд факторов, которые могут положение дел «подмочить»…

http://economics.unian.net/rus/detail/24353

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ситуация на рынке страхования будет оставаться тяжелой еще в течение года…» подает интервью президента СК «Провидна» Ирины Сиренко...

http://economics.unian.net/rus/detail/24275

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Ловят на миллион» пишет – увеличение налогового вычета для покупателя квартиры до 2 млн. руб., похоже, имело неожиданные и фатальные последствия для продавца: подавая документы на вычет, покупатель делает его легкой добычей налоговиков…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/27/217431

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Издание «Известия» в публикации «За роскошь надо платить. Налог» пишет – неожиданное продолжение может получить с помпой открывшаяся в Москве очередная выставка роскоши для миллионеров. Туда вереницами потянулись обладатели тугих кошельков с длинноногими спутницами. Ведь без сокровенного знания о том, какие яхты будут в моде в следующем сезоне на Лазурке и сколько бриллиантов можно поместить на корпус одного мобильника, современным успешным людям не обойтись. Но выставка привлекла внимание не только покупателей. Она стала удачным фоном для реинкарнации идеи налога на роскошь, которую уже не первый год продвигает председатель Совета федерации Сергей Миронов. Бюджету - пополнение, народу - удовлетворение. Насколько эта идея перспективна - выяснили "Известия"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134614/

(УНИАН)