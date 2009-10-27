СП: Правительство продолжает наращивать армию чиновников высшего уровня

За последние два месяца количество решений правительства Юлии ТИМОШЕНКО о назначении на высшие должности вдвое превысили количество освобожденных высокопоставленных должностных лиц (назначено 18, освобождено 6).

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины со ссылкой на данные главной службы связей с ВР и КМУ.

“Характерно, что премьер-министр постоянно увеличивала и численность своего аппарата. Если у премьера Виктора ЮЩЕНКО в 2000 году работало 38 патронатных работников, у премьера Виктора ЯНУКОВИЧА в 2004 году - 43, то у премьера Ю.ТИМОШЕНКО сейчас вдвое больше – 80”, - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что за последние два года, после последнего увеличения 21 октября с.г., численность Секретариата КМУ и патронатных служб руководства КМУ увеличилась до 1244 единиц (по сравнению с 993 ед. в начале первой каденции Ю.ТИМОШЕНКО).

“В итоге, несмотря на экономический кризис, руководящий состав органов исполнительной власти достиг рекордных значений. Сегодня у 21 министра работают 150 заместителей (в среднем - по 7 заместителей у каждого). Кроме того, в 41 центральном органе исполнительной власти получают зарплату 204 заместителя”, - подчеркнули в СП.

Неутешительной, по данным Секретариата, является и статистика предельной численности территориальных органов министерств, других центральных органов исполнительной власти, которая увеличилась на 15,5 тысяч единиц на протяжении двух последних лет управления Ю.ТИМОШЕНКО.

Такая динамика выглядит особенно странной на фоне постоянных обещаний премьера о сокращении количества чиновников, отмечают в СП и напоминают, что 24 декабря 2007 года, на одном из первых заседаний правительство рассматривало вопрос об уменьшении количественного состава заместителей министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти. В октябре 2008 г. КМУ принимал декларативные решения об экономии бюджетных средств на содержание чиновников и о моратории на новые назначения.

“На практике же за два года работы правительства ТИМОШЕНКО армия чиновников высшего уровня не уменьшилась, а существенно увеличилась”, - делают вывод в Секретариате Президента.

* * * В 2008 и 2009 гг. указами главы государства дважды проводилось сокращение предельной численности работников Секретариата Президента Украины, которая на сегодня составляет 530 единиц (по сравнению с 605 – в 2005 году).