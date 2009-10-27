ЦИК зарегистрировал Тигипко и Богословскую кандидатами в Президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея ТИГИПКО кандидатом на пост президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.

Центризбирком не обнаружил ошибок в документах С.ТИГИПКО, поданных на регистрацию кандидатом в президенты.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил С.ТИГИПКО удостоверение кандидата в президенты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Инну БОГОСЛОВСКУЮ кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.

ЦИК не обнаружил ошибок в документах И.БОГОСЛОВСКОЙ, поданных на регистрацию кандидатом в Президенты.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил И.БОГОСЛОВСКОЙ удостоверение кандидата в Президенты.

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в президенты Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как отметили в пресс-службе, 26 октября представители В.ЯНУКОВИЧА подали необходимые документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня, 27 октября, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность главы государства Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА и Сергея ТИГИПКО.