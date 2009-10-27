Билеты на матч Украина-Греция будут стоить до 600 грн.

Стоимость билетов на матч плэй-офф отбора на Чемпионат мира по футболу 2010 года сборной Украины против сборной Греции 18 ноября составит от 200 до 600 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент Федерации футбола Украины Владимир ЛАШКУЛ.

На этот матч впервые в Украине будет внедрена практика продажи билетов через Интернет. Их продажа начнется 30 октября на сайте компании «Украина Футбол Интернешнл». Всего таким образом будет реализовано 15 тысяч билетов.

17 тысяч билетов будет отдано владельцам абонементов на домашние игры футбольного клуба «Шахтер» на «Донбасс Арене».

10% пропусков на игру будет выделено греческим болельщикам.

Остальные билеты поступят в свободную продажу.

Как сообщал УНИАН, ответный матч плэй-офф отбора на Чемпионат мира-2010 Украина-Греция состоится 18 ноября на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке.