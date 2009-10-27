Главное на 27 октября (день)

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Политэкономика

СП: Правительство продолжает наращивать армию чиновников высшего уровня

За последние два месяца количество решений правительства Юлии ТИМОШЕНКО о назначении на высшие должности вдвое превысили количество освобожденных высокопоставленных должностных лиц (назначено 18, освобождено 6).

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины со ссылкой на данные главной службы связей с ВР и КМУ.

“Характерно, что премьер-министр постоянно увеличивала и численность своего аппарата. Если у премьера Виктора ЮЩЕНКО в 2000 году работало 38 патронатных работников, у премьера Виктора ЯНУКОВИЧА в 2004 году - 43, то у премьера Ю.ТИМОШЕНКО сейчас вдвое больше – 80”, - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что за последние два года, после последнего увеличения 21 октября с.г., численность Секретариата КМУ и патронатных служб руководства КМУ увеличилась до 1244 единиц (по сравнению с 993 ед. в начале первой каденции Ю.ТИМОШЕНКО).

“В итоге, несмотря на экономический кризис, руководящий состав органов исполнительной власти достиг рекордных значений. Сегодня у 21 министра работают 150 заместителей (в среднем - по 7 заместителей у каждого). Кроме того, в 41 центральном органе исполнительной власти получают зарплату 204 заместителя”, - подчеркнули в СП.

Неутешительной, по данным Секретариата, является и статистика предельной численности территориальных органов министерств, других центральных органов исполнительной власти, которая увеличилась на 15,5 тысяч единиц на протяжении двух последних лет управления Ю.ТИМОШЕНКО.

Такая динамика выглядит особенно странной на фоне постоянных обещаний премьера о сокращении количества чиновников, отмечают в СП и напоминают, что 24 декабря 2007 года, на одном из первых заседаний правительство рассматривало вопрос об уменьшении количественного состава заместителей министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти. В октябре 2008 г. КМУ принимал декларативные решения об экономии бюджетных средств на содержание чиновников и о моратории на новые назначения.

“На практике же за два года работы правительства ТИМОШЕНКО армия чиновников высшего уровня не уменьшилась, а существенно увеличилась”, - делают вывод в Секретариате Президента.

* * * В 2008 и 2009 гг. указами главы государства дважды проводилось сокращение предельной численности работников Секретариата Президента Украины, которая на сегодня составляет 530 единиц (по сравнению с 605 – в 2005 году).

Тигипко: правительство утратило контроль над внешним долгом

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что правительство утратило контроль над ростом внешнего долга.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя опубликованные на официальном сайте Президента Украины данные о темпах роста государственного внешнего долга. Он уже превысил 205 млрд. грн., что втрое больше, чем в конце 2007 года, хотя законом о госбюджете-2009 правительства было разрешено выдать госгарантии по внешним долгам субъектов ведения хозяйства на 37 млрд. грн., таких гарантий уже выдано на сумму 50 млрд. грн.

«Кабинет Юлии ТИМОШЕНКО уже утроил государственный долг Украины. Перспектива дефолта становится все более четкой», - заметил С.ТИГИПКО.

«Контроль над заимствованиями утрачен, - сказал он. - Это значит, что займы берутся без понимания того, кто, как и за счет чего будет эти долги возвращать. А то, что Президент не имеет возможности повлиять на данный процесс и критикует правительство через свой сайт, свидетельствует о глубоком кризисе системы власти».

«Уже через несколько лет половину госбюджета придется тратить на обслуживание государственных займов. На это будут направлены ресурсы, необходимые для социальных выплат, поскольку других денег уже нет. И, безусловно, придется на полную мощность включать печатный станок. А это означает гиперинфляцию. Вполне очевидно, что для руководителей правительства главное – поддерживать видимость благосостояния до январских президентских выборов, а там – хоть трава не расти», – заявил С.ТИГИПКО.

Финансы

ЕБРР намерен участвовать в выкупе акций допэмиссии ПроКредит Банка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен принять участие в выкупе акций объявленной ПАО "ПроКредит Банк" допэмиссии.

«Мы будем выкупать акции допэмиссии в соответствии с нашей долей участия в капитале "ПроКредит Банка», - сообщил УНИАН ведущий советник ЕБРР Антон УСОВ.

Как сообщалось, «ПроКредит Банк» намерен увеличить уставный капитал на 75 млн. 666,573 тыс. грн. – до 302 млн. 666,769 тыс. грн. Согласно решению акционеров от 21 октября 2009 года, увеличение планируется провести за счет выпуска 158 700 шт. привилегированных акций на суму 75 666 573,00 грн. (номинал одной акции - 476,79 грн.) закрытым (частным) способом размещения. Размещение будет проходить в два этапа: первый - с 7 по 22 декабря 2009 года, второй – с 23 по 31 декабря 2009 года.