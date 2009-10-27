Ющенко 1 ноября встретится с гражданами Украины в Киеве

1 ноября состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с гражданами Украины на Софийской площади в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО в своем выступлении очертит принципиальные положения своей предвыборной приграми.

И.ВАННИКОВА сообщила, что мероприятие планируется провести в первой половине дня.