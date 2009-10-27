Ющенко 1 ноября встретится с гражданами Украины в Киеве
16:43, 27 октября 2009Разное
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Расскажет о своей программе
1 ноября состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с гражданами Украины на Софийской площади в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, В.ЮЩЕНКО в своем выступлении очертит принципиальные положения своей предвыборной приграми.
И.ВАННИКОВА сообщила, что мероприятие планируется провести в первой половине дня.
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