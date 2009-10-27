Лукаш просит ГПУ привлечь Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов Елена ЛУКАШ обратилась к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с заявлением, в котором просит проверить наличие состава преступления в словах премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО во время селекторного совещания с губернаторами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Е.ЛУКАШ обращает внимание генпрокурора на то, что „во время проведения селекторного совещания с руководителями областных государственных администраций по вопросу выдачи земельных актов премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО была распространена информация о том, что ею дано поручение Министерству внутренних дел Украины о проведении провокаций получения взятки должностными лицами, которые занимаются выдачей земельных актов, с целью выявления взяточников".

По убеждению Е.ЛУКАШ, этот факт дает основания считать, что в действиях Ю.ТИМОШЕНКО "усматриваются признаки покушения на преступление, предусмотренное статьей 370 Уголовного кодекса Украины «Провокация взятки» в виде подстрекательства, а также признаки преступлений, предусмотренных частью первой статьи 343 Уголовного кодекса Украины «Вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа», и частью второй статьи 344 «Вмешательство в деятельность государственного деятеля».

Учитывая это, депутат просит генпрокурора "считать депутатское обращение сообщением о совершении преступления" и принять исключительные меры прокурорского реагирования, чтобы пресечь и сделать невозможным осуществление подобного в дальнейшем.