Ванникова: Президент и дальше будет останавливать решения Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО останавливал и в дальнейшем будет останавливать решения правительства, уничтожающие национальный бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Она сообщила, что в пятницу, 30 октября, состоится совещание Президента с предпринимателями. По ее словам, будет речь идти о проблемных вопросах в предпринимательской среде.

«Президент Украины обеспокоен ситуацией с ухудшением делового климата в Украине», - сказала И.ВАННИКОВА, отметив, что все ведущие страны мира рассматривают бизнес как главную движущую силу выхода из кризиса и, соответственно, способствуют ему в создании дополнительных рабочих мест, инвестировании и развитии.

«А украинское правительство не только не решает ключевых проблем экономической активности, но и вводит новые барьеры для развития бизнеса», - отметила пресс-секретарь Президента.