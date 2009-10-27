Милибенд: «Восточное партнерство» - трамплин для членства в ЕС

Министр иностранных дел Великобритании Девид МИЛИБЕНД не исключает, что программа “Восточное партнерство” станет для государств-участников трамплином к получению возможного членства в Европейском Союзе.

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы и связей с общественностью Посольства Великобритании в Украине, об этом Д.МИЛИБЕНД заявил вчера в Лондоне, выступая в Международном институте стратегических исследований с речью о роли ЕС как мировой движущей силы и о преимуществах сильной внешней политики этой организации для Великобритании, учитывая подготовку к началу действия Лиссабонского договора.

В своей речи он также подчеркнул роль «Восточного партнерства» в продвижении экономических реформ и улучшении общеевропейской энергетической безопасности.

”Для Востока Европы слабое государственное управление, финансовый кризис и замороженные конфликты является решающими причинами нестабильности. «Восточное партнерство» должно быть не только трамплином к получению возможного членства в ЕС, но и ключевым инструментом стабильности, поскольку благодаря интеграции в единый рынок мы можем продвигать экономическую реформу и способствовать экономическому росту”, - сказал Д.МИЛИБЕНД.

Он также отметил: “Если страны на нашем востоке присоединятся к общему энергетическому сообществу, это улучшит не только их энергетическую безопасность, но и нашу собственную”.

Развивая тему энергетической безопасности для европейского континента, Д.МИЛИБЕНД подчеркнул взаимозависимость в этом вопросе с Российской Федерацией.

“Россия нуждается в ЕС как главный энергетический рынок. В свою очередь, Евросоюз нуждается в России, как главном поставщике энергоресурсов”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 7 мая 2009 года в Праге состоялся учредительный саммит “Восточного партнерства” – новой политики ЕС, направленной на усиление отношений с 6-ю странами – восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.

«Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили программу «Восточное партнерство», выделив на ее реализацию в 2009-2013 гг. 600 млн. евро.