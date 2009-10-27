Главное на 27 октября (вечер)

Финансы

ООО «Укрпромбанк» (Киев) закончило январь-сентябрь 2009 года с убытком 3,7 млрд. грн. против 68 млн. грн. прибыли годом ранее.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, опубликованной в газете «Голос Украины» №202 от 27 октября 2009 года.

Активы банка за январь-сентябрь т.г. сократились на 36% и на 1 октября 2009 года составили 10,223 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 1%, до 13,136 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 12,018 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период уменьшился с 1,56 млрд. грн. до 0,836 млн. грн., собственный капитал на конец отчетного периода составил «минус» 1 млрд. 795 млн. грн.

Убыток "Проминвестбанка" по итогам января-сентября т.г. составил 1,319 млрд. грн. против прибыли в размере 447,914 млн. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Голос Украины» (№202 от 27 октября).

Активы банка за январь-сентябрь т.г. выросли на 16% и на 1 октября 2009 года составили 30,803 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 1% - до 24,582 млрд. грн., обязательства увеличились на 19% - до 28,477 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период увеличился с 200,175 млн. грн. до 1 млрд. 300,175 тыс. грн. на 1 октября т.г., собственный капитал сократился на 9% - до 2,326 млрд. грн.

Убыток банка «Финансы и кредит» за январь-сентябрь т.г. составил 218,506 млн. грн., в то время как за аналогичный период 2008 г. прибыль банка составила 149,920 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» №198 от 27 октября 2009 года.

Активы банка за отчетный период существенно не изменились и на 1 октября оставались на уровне 18,4 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 1% - до 15,942 млрд. грн., обязательства увеличились на 1% - до 16,191 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 2 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 9% – до 2,258 млрд. грн.

Налоговая милиция Киева объявилав розыск экс-председателя правления банка «Надра» Игоря ГИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, И.ГИЛЕНКО разыскивается за совершение финансовой аферы по присвоению 50 млн. долл.

В налоговой администрации столицы сообщают, что на сегодняшний день наложен арест на квартиру И.ГИЛЕНКО в центре г. Киева.

"Проминвестбанк" увеличил уставный капитал на 4 млрд. грн. – до 5,3 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в банке, результаты допэмиссии акций были зарегистрированы в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 20 октября, а соответствующие изменения в Устав банка – 22 октября 2009 года.

Как говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации, российский "Внешэкономбанк" по результатам допэмиссии увеличил свою долю в капитале "Проминвестбанка" с 75% до 93,84%.

В то же время, пакет акций киевского общества с ограниченной ответственностью "Сигнус" (дочерняя компания SLAV AG) уменьшился с 12,37% до 3,04%, а кипрская компания "AMT Active Metal Trading" уменьшила свое опосредованное участие с 14,81% до 3,63%.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1530/8,1910 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 8,1785/8,1935 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1765/8,1980 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2806/0,2820 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2804/0,2812 грн./рубль. К закрытию цены повысились - 0,2806/0,2815 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,175 рублей за доллар (+0,3644).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4850/1,4920 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1390/12,1980 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 12,1560/12,1890 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,1550/12,1895 грн./евро.

Новости ТЭК

Эстонский парламент во вторник принял заявление, в котором выражается серьезная обеспокоенность возможным негативным воздействием строительства газопровода Nord Stream на окружающую среду Балтийского моря и указывается на нежелательность выдачи разрешений для реализации проекта.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу парламента Эстонии.

Парламент отмечает, что «при оценке влияния газопровода Nord Stream на окружающую среду были недооценены все опасности, сопровождающие строительство газопровода, а разработчики проекта не учли особенность Балтийского моря как единой чувствительной экосистемы, поэтому, исходя из принципов международного экологического права, в настоящее время не следует выдавать необходимые разрешения для реализации проекта».

Как отмечается в сообщении, газопровод не будет проходить через экономические воды Эстонии, поэтому у нее нет возможности прямого влияния на планы строительства, но она может представить свою точку зрения странам, через территорию которых будет проложен Nord Stream.

«Парламент Эстонии считает важным, чтобы депутаты парламентов стран Балтийского моря обсудили проект строительства газопровода на общественных форумах и предлагает созвать специальную парламентскую конференцию для обсуждения этого вопроса», - говорится в заявлении.

Кабинет Министров Украины уполномочил ПАО «Укргазбанк» наряду с «Ощадбанком» обслуживать счета газоснабжающих предприятий и предприятий теплоэнергетики. Это предусмотрено постановлением КМУ №1127 от 23 сентября, обнародованным на сайте правительства.

Указанным постановлением вносятся изменения в постановление КМУ №247 от 26 марта 2008 года, согласно которому, уполномоченным банком, «который обслуживает текущие счета со специальным режимом использования газоснабжающих предприятий, и их структурных подразделений, а также дочерней компании «Газ Украины» и государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз», помимо «Ощадбанка» также является ПАО «Укргазбанк».

Кроме того, постановлением от 23 сентября внесены изменения в постановление КМУ №1082 от 3 декабря 2008 года, в соответствии с которыми, «для проведения расчетов за использованный природный газ предприятиями теплоэнергетики, плата за тепловую энергию от всех категорий потребителей зачисляется на текущие счета со специальным режимом использования, которые открываются» как в учреждениях «Ощадбанка», так и ПАО «Укргазбанк».

Сельское хозяйство

Инвестиционная компания BG Capital завершила частное размещение 17,2% доли сельскохозяйственной компании Sintal Agriculture на Франкфуртской фондовой бирже (тикер – SNPS GR) на общую сумму 13 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор BG Capital Ник ПИАЦЦА.

По его информации, цена размещения составила 2,28 долл. за 1 депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании в размере 75 млн. долл. Размещение было реализовано путем продажи 5,7 млн. депозитарных расписок с листингом на Франкфуртской фондовой бирже, выпущенных Deutsche Bank. Компания BG Capital выступила организатором и эксклюзивным агентом по размещению.

В размещении приняли участие 17 иностранных инвестиционных фондов и частных инвесторов из Европы, США и России. По итогам размещения суммарная доля иностранных инвесторов в уставном капитале компании превысила 35%.

Привлеченные средства компания направит на приобретение элеватора в Крыму и строительство нового элеватора в Харьковской области общей мощностью 215 тыс. тонн единовременного хранения. Также компания планирует увеличить земельный банк на более чем 20 тыс. га поливных земель в Херсонской области.

По словам генерального директора BG Capital Н.ПИАЦЦЫ, данная сделка является своеобразным поворотным моментом для украинского рынка. «Она показала, что иностранные инвесторы стали намного требовательнее к качеству и объектов инвестирования, и услуг местных инвестбанков», – отметил он.

По мнению генерального директора Sintal Agriculture Вадима МОГИЛЫ, время для размещения выбрано очень удачно. По его словам, только строительство элеватора в Харьковской области сейчас обойдется в три раза дешевле, чем в прошлом году.

Президент Франции Николя САРКОЗИ объявил о предоставлении беспрецедентной помощи сельскому хозяйству в 1,65 млрд. евро.

Как сообщает агентство AFP, об этом Н.САРКОЗИ заявил сегодня, посещая восток страны.

“Я не позволю, чтобы французское сельское хозяйство было “сметено” кризисом”, - заявил Н.САРКОЗИ.

По словам французского Президента, из этой суммы 1 млрд. евро будет доступным в виде банковских кредитов, еще 650 млн. евро – в виде государственной помощи.

По его словам, кредитная ставка при этом будет составлять 1,5% годовых, а для молодых фермеров – достигнет 1% годовых.

Французский Президент также выразил убеждение, что отсутствует в достаточном количестве законодательство, которое бы регулировало сельское хозяйство должным образом на уровне ЕС.

Н.САРКОЗИ также обратил внимание на неприемлемость того, что за последний год стоимость продуктов, по которой их покупали у фермеров, снизилась на 20%, а стоимость продуктов для конечного потребителя – всего на 1%.

Франция – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в ЕС. В ее аграрном секторе работает 770 тыс. чел. В то же время, французский агросектор получает и самую большую помощь из бюджета ЕС – в 2008 году общая сумма помощи составляла 10 млрд. евро.

(УНИАН)