Курс НБУ на 28.10.09

Официальный курс НБУ на 28.10.09100 USD США – 800.7600 (27 октября – 799.8000) 100 EUR – 1191.0504 (27 октября – 1201.3398) 10 RUR – 2.7595 (27 октября – 2.7639) Учетные курсы банковских металлов на 28.10.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-83339.10 (27 октября – 84387.34) 961 XAG 10 Серебро-1366.10 (27 октября – 1408.59) 962XPT10Платина-106340.93(27 октября-108703.69) 964XPD10 Палладий-26425.08(27 октября-26795.98)

Официальный курс НБУ на 28.10.09 100 USD США – 800.7600 (27 октября – 799.8000) 100 EUR – 1191.0504 (27 октября – 1201.3398) 10 RUR – 2.7595 (27 октября – 2.7639) Учетные курсы банковских металлов на 28.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-83339.10 (27 октября – 84387.34) 961 XAG 10 Серебро-1366.10 (27 октября – 1408.59) 962XPT10Платина-106340.93(27 октября-108703.69) 964XPD10 Палладий-26425.08(27 октября-26795.98)

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