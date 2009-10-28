ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Железная дорога щедро заправилась», в котором пишет – пять неизвестных компаний выиграли тендер на поставку для «Укрзализницы» дизтоплива на полмиллиарда гривень. Издание попробовала узнать, кто стоит за этими компаниями…

http://delo.ua/biznes/kompanii/zheleznaja-doroga-cshedro-zapravilas-132823/

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Также «Дело» в материале «Фирташ не желает отдавать ГОКи» пишет – подконтрольный Дмитрию Фирташу «Крымский Титан» заблокировал проведение инвентаризации Иршанского горно-обогатительного и Вольногорского горно-металлургического комбинатов. Также, по информации издания, предприятие обратилось в суд с иском, по которому требует обязать Министерство промышленной политики продлить договор аренды ГОКов крымским производителем еще на два года. В OstChem Holding (управляет химическими активами Дмитрия Фирташа) факт обращения в суд подтвердили. Однако отказались говорить, в какой именно суд было передано исковое требование…

http://delo.ua/biznes/kompanii/firtash-ne-zhelaet-goki-132824/

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«Дело» в публикации «Киотский протокол могут отменить» пишет – шансов, что в Копенгагене подпишут договор-продолжение Киотского протокола, все меньше. Впрочем, опытные переговорщики знают, что "прорывы" всегда случаются в последнюю минуту. А на международных переговорах вообще считается обычным то, что непосредственно перед мероприятием царит затишье. Правда, на этот раз положение кажется действительно серьезным. Посредники "сжали" текст переговоров только до 180 страниц. А когда готовился Киотский протокол, объем текста на этот же момент времени составлял всего 30 страниц…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/kiotskij-protokol-mogut-otmenit-132806/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Займы тянутся к теплу» пишет – правительство решило добиться погашения 2,5 млрд грн. долга теплокоммунэнерго (ТКЭ) перед НАК "Нафтогаз Украины" в счет кредитов Ощадбанка. Поскольку свободной ликвидности для выдачи столь крупных займов у банка нет, в "Нафтогазе" предлагают выдавать их под залог имущества ТКЭ. Но последние опасаются, что в случае непогашения кредитов лишатся сетей…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1263904

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Единый налог привяжут к зарплате» пишет – Госкомпредпринимательства предложил сменить принцип уплаты единого налога предпринимателями. Ставка налога и предельный объем дохода малого бизнеса будут привязаны к минимальной зарплате. Это означает ежегодное увеличение ставки единого налога, что уже с 2010 года позволит местным бюджетам получить больше доходов. Пострадают от новой реформы только Пенсионный и социальные государственные фонды. В Верховной Раде уже негативно оценили новую налоговую схему…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1263941

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Прибыли и убытки вышли из резерва» пишет – банки продолжают показывать неожиданные финансовые результаты. Проминвестбанк, купленный российским Внешэкономбанком, в III квартале получил наибольший убыток – 943 млн. грн. В то же время Укрпромбанк, в котором работает временная администрация НБУ, вчера неожиданно сообщил об уменьшении убытка на рекордные 882 млн. грн. Изменение финансовых показателей обоих учреждений вызвано их новой политикой резервирования…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1263925

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Издание «Экономические известия» в публикации «Пролонгация чревата санацией» пишет - предправления украинского «ВТБ Банка» Вадим Пушкарев сообщил, что банк начал досрочно гасить рефинансирование, которое он получил от Нацбанка в декабре 2008 г. «Тогда мы привлекли 500 млн. грн. сроком на год. Десять дней назад погасили 100 млн. грн., поскольку условия пролонгирования, которые выдвигаются украинской стороной, мы считаем для себя непонятными»,— сказал он…

http://eizvestia.com/fin/full/4184426

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«Экономические известия» в публикации «К бою за шесть соток готовы» пишут - Киевсовет вновь планирует рассмотреть сотню земельных вопросов. Похоже, городские власти нашли способ обойти норму Земельного кодекса, предписывающую с 15 октября продавать землю юридическим лицам только на аукционах и конкурсах: земельные участки в столице теперь будут передаваться в долгосрочную аренду…

http://eizvestia.com/state/full/4184408

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«Газета по-киевски» в материале «Почем еда для слуг народа» пишет - корреспондент издания отобедал в столовых мэрии и райсоветов и сравнил цены на депутатские трапезы. Самой дешевой оказалась столовая Оболонской райадминистрации. На копейки дороже – в столовых Печерской РГА и мэрии. Если присмотреться к стоимости блюд в общедоступных заведениях общепита, то в депутатских «столовых» цены ниже в разы, а порции заметно больше. Воспользоваться меню для избранных могут и остальные киевляне – если знать расположение тех самых буфетов…

http://mycityua.com/articles/life/2009/10/27/104030.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В роддомах дорожают «бесплатные» услуги» пишет – кризис повлиял даже на новорожденных. Благодарности врачам в столичных роддомах за год возросли в среднем на 100 долларов, причем, как утверждают мамы, медики берут исключительно в зеленой валюте…

http://www.segodnya.ua/news/14089296.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сколько будет стоить доллар» пишет – чтобы узнать, каким будет курс доллара к новому году, нужно знать цену барреля нефти, главного двигателя валютного курса. Эксперты в своих оценках разошлись: они прогнозируют от 28,3 до 32,8 руб./$.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/28/217579

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Издание «Известия» в публикации «Алексей Кудрин поменяет доллары на юани?» пишет – Россия может добавить китайский юань в международные резервы. Таким сенсационным на первый взгляд сообщением со ссылкой на российского министра финансов Алексея Кудрина побаловало в конце минувшей недели Китайское национальное радио. В субботу в телеэфире Кудрину пришлось ответить за свои слова. Он заявил, что юань резервной валютой стать может. Но лет через десять…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134617/

(УНИАН)