АНОНС на 28 октября

В рамках мероприятий, по случаю 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Закарпатской области.

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По случаю 65-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков Президент Украины Виктор Ющенко возложит цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков

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Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Третий квартал: макроэкономические итоги".

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Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества шаурмы и кур гриль.

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Пресс-конференция на тему: "Закладные – в поисках уникальных решений для инвесторов" при участии управляющего партнера холдинга Alacor Александра Шкарупы, адвоката ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Наталии Доценко-Белоус и Станислава Дубко, генерального директора рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг".

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Союз Спасения Села: Остановим произвол новых господ!». В программе: заявление председателя Всеукраинской общественной организации ССС Александра Ананьева о выходе организации на новый уровень гражданского сопротивления и защиты крестьян в связи с усилением бесконтрольных и безнаказанных действий властных структур в селах страны; объявление об открытии Горячей линии ССС; объявление об открытии счета для сбора средств для вознаграждения силовых органов личного состава СБУ, прокуратуры, милиции за задержание Лозинского (в розыске ) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: „Цены на бензин в Украине: подорожает ли топливо?” . Приглашены: Леонид Косянчук, эксперт по вопросам ТЭК, экс-директор Департамента по вопросам нефти, газа и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопливэнерго и др.

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Пресс-конференция в рамках семинара представителей высшей ветви власти авиации 10 стран, которые принимают участие в проекте TRACECA по гражданской авиации, безопасности и окружающей среде, реализуемого Европейским союзом.

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Круглый стол на тему: «Мораторий на повышение цен на лекарственные средства: петля на шее фармацевтов или реальная поддержка граждан?».

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Состоится «Деловой форум газовых трейдеров Украины». В программе дискуссия на тему: «Основы функционирования рынка природного газа Украины: приоритетные основы формирования, стратегические направления развития».

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В Министерстве регионального развития и строительства Украины состоится международная конференция на тему: «Имплементация Европейских норм и гармонизированных стандартов в строительстве в Украине».

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