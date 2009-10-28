Украина стала членом Экономического и социального совета ООН

Украина избрана членом Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Центр новостей ООН, в частности, Генеральная ассамблея избрала 18 членов Экономического и социального Совета (ЭКОСОС) на 2010-2012 годы. От группы восточноевропейских государств в состав Совета вошли Украина и Словакия, которые заменят там Беларусь и Румынию.

Также в состав ЭКОСОС на 2010-2012 годы были избраны Аргентина, Багамские Острова, Бангладеш, Бельгия, Гана, Египет, Замбия, Ирак, Италия, Канада, Коморские Острова, Монголия, Руанда, Соединенные Штаты Америки, Филиппины и Чили.

Всего в составе ЭКОСОС 54 члена. 18 из них избираются ежегодно сроком на три года.

Места в Совете распределяются на основе принципа географического представительства. ЭКОСОС – один из шести главных органов ООН. Он способствует разрешению международных проблем в экономической и социальной областях, а также в сферах здравоохранения, культуры и образования.