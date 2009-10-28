Денисова: на повышение окладов ученых надо 2,8 млн.грн.

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА заявляет, что на повышение размеров окладов работникам бюджетных научно-исследовательских учреждений и других научных организаций Национальной академии наук потребуется дополнительно ежемесячно 2,786 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ДЕНИСОВА заявила сегодня, представляя на рассмотрение правительства проект постановления о повышении должностных окладов научным работникам.

«Реализация данного постановления потребует дополнительно 2 млн. 786 тыс. грн. в месяц с начислениями. Это решение будет касаться 17 тысяч человек», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр объяснила необходимость повышения должностных окладов ученым Академии наук диспропорцией, которая образовалась в связи с повышением окладов работникам бюджетных отраслевых научных учреждений в соответствии с переходом на единую тарифную сетку.

«На протяжении 2008 года заработная плата отраслевых научных учреждений, которые финансируются из бюджета, была повышена 4 раза в связи с повышением минимальной заработной платы - в январе, апреле и в октябре и с 1 сентября в связи с внедрением в полном объеме единой тарифной сетки. Поскольку оплата научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук определена не по единой тарифной сетке, а отдельным постановлением правительства, повышение их заработной платы происходило только трижды. И таким образом образовалась диспропорция заработных плат работников НАН и отраслевых научных учреждений», - аргументировала Л.ДЕНИСОВА..

По ее словам, данный проект постановления был согласован с министерствами и профсоюзами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 октября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство планирует повысить на 10% размеры должностных окладов работникам бюджетных научно-исследовательских учреждений и других научных организаций НАНУ.