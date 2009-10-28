ГЛАВНОЕ на 28 октября (день)

Хроника дня

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Общество

МВФ договорился вести диалог с профсоюзами Украины

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР и шесть представителей от руководства профсоюзов Украины вчера во время встречи договорились о поддержании регулярного диалога.

Об этом говорится в сообщении МВФ, размещенном на официальном сайте Фонда.

В сообщении указывается, что делегацию профсоюзов возглавил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Григорий ОСОВЫЙ. В ее состав вошли представители профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности и бытового обслуживания, профсоюза работников рыбного хозяйства, городского профсоюза автомобильного транспорта, а также других членов ФПУ. Встреча состоялась в Представительстве МВФ в Украине.

Также в сообщении отмечается, что дискуссия велась вокруг вопросов, представляющих взаимный интерес для МВФ и профессиональных союзов Украины. “Стороны пришли к выводу, что мы работаем для достижения одной и той же цели в контексте создания условий для макроэкономической стабильности и неуклонного улучшения жизненного уровня населения, уделяя особое внимание наименее защищенным его слоям”, - говорится в сообщении МВФ.

Представители профессиональных союзов положительно оценили предоставление МВФ финансовой помощи Украине, одновременно выразив свою обеспокоенность тем фактом, что условия проведения экономической политики, сформулированные в программе сотрудничества с МВФ, возможно, повлекут ухудшение жизненного уровня населения. Они выразили свой взгляд на то, что экономическая политика и стратегия, предусмотренные программой, налагают слишком тяжкое бремя корректирования экономической ситуации на трудящихся.

В свою очередь М.АЛЬЕР пояснил, что ключевым элементом программы МВФ с Украиной является защита покупательной способности зарплат и пенсий, подчеркнув, что существенная часть ресурсов, предоставленных МВФ Украине, была направлена в государственный бюджет на обеспечение своевременной выплаты правительством зарплат и пенсий.

Он также отметил, что программа предусматривает рост государственных зарплат и пенсий в соответствии с ростом инфляции, что будет означать повышение примерно на 10%. Вместе с тем повышение зарплат и пенсий сверх уровня инфляции стало бы неподъемным грузом для государственных финансов.

М.АЛЬЕР также подчеркнул важность справедливого распределения нагрузки, обусловленной корректированием экономической ситуации, между разными слоями общества, при этом уделяя особое внимание защите наиболее уязвимых слоев населения.

Стороны согласились, что продолжение регулярного диалога между представителями профсоюзов и МВФ будет взаимно полезным.

Экономика

Украина стала членом Экономического и социального совета ООН

Украина избрана членом Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Центр новостей ООН, в частности, Генеральная ассамблея избрала 18 членов Экономического и социального Совета (ЭКОСОС) на 2010-2012 годы. От группы восточноевропейских государств в состав Совета вошли Украина и Словакия, которые заменят там Беларусь и Румынию.

Также в состав ЭКОСОС на 2010-2012 годы были избраны Аргентина, Багамские Острова, Бангладеш, Бельгия, Гана, Египет, Замбия, Ирак, Италия, Канада, Коморские Острова, Монголия, Руанда, Соединенные Штаты Америки, Филиппины и Чили.

Всего в составе ЭКОСОС 54 члена. 18 из них избираются ежегодно сроком на три года.

Места в Совете распределяются на основе принципа географического представительства. ЭКОСОС – один из шести главных органов ООН. Он способствует разрешению международных проблем в экономической и социальной областях, а также в сферах здравоохранения, культуры и образования.

Финансы

Активы НБУ в январе-сентябре увеличились на 9,2%

Активы Национального банка Украины (НБУ) в январе-сентябре 2009 г. увеличились на 9,2% и на 1 октября составили 382 млрд. 047 млн. грн.

Об этом НБУ сообщает в финансовом отчете, опубликованном в газете «Голос Украины» (№203 от 28 октября т.г.)

Средства и депозиты в иностранной валюте в течение января-сентября т.г. уменьшились на 15% - до 98 млрд. 075 млн. грн., ценные бумаги правительства увеличились в 4,5 раза - до 40 млрд. 920 млн. грн., основные средства и нематериальные активы увеличились на 8% - до 6 млрд. 018 млн. грн.

В течение января-сентября т.г. вложения в ценные бумаги нерезидентов уменьшились на 14% - до 108 млрд. 905 млн. грн., авуары в СПЗ с 66 млн. грн. (на 1 января 2009 года) – до 16 млрд. 675 млн. грн., монетарное золото увеличилось на 20,5% - до 4 млрд. 915 млн. грн., кредиты банкам и другим заемщикам увеличились на 33% – до 81 млрд. 046 млн. грн., взносы в счет квоты МВФ выросли на 7% - до 17 млрд. 412 млн. грн.

Внутренний государственный долг уменьшился на 38% и на 1 октября 2009 г. составил 6 млрд. 415 млн. грн.

Обязательства Нацбанка увеличились на 6,8% - до 277 млрд. 708 млн. грн., в том числе объем банкнот и монет в обращении уменьшился на 4,5% - до 160 млрд. 062 млн. грн., средства банков выросли на 16,8% - до 22 млрд. 082 млн. грн., средства госучреждений уменьшились на 36,7% - до 8 млрд. 244 млн. грн., полученные кредиты уменьшились на 28% - до 89 млн. грн., обязательства перед МВФ выросли на 58% - до 83 млрд. 329 млн. грн., обязательства по депозитным сертификатам НБУ выросли на 16,9% - до 3 млрд. 285 млн. грн., другие обязательства – на 16% - до 617 млн. грн. На 1 октября обязательства по перечислению прибыли в госбюджет у НБУ отсутствовали.

Собственный капитал НБУ вырос на 16% и на 1 октября 2009 г. составил 104 млрд. 339 млн. грн., при этом фонды и другие резервы банка увеличились на 36,9% – до 5 млрд. 284 млн. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов выросли на 16% - до 94,955 млн. грн., резервы переоценки основных средств уменьшились на 0,025% - до 4,001 млрд. грн.

Уставный капитал Нацбанка составляет 100 млн. грн.

НБУ намерен пересмотреть ставки по кредатам

На следующей неделе Национальный банк Украины может пересмотреть процентные ставки по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами и по кредитам без обеспечения (бланковые).

Такое мнение высказал руководитель группы советников главы НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ сегодня во время пресс-конференции.

«Я думаю, что на следующей неделе мы получим показатели инфляции за октябрь, и будем иметь основания для того, чтобы определиться с судьбой процентных ставок. Многое зависит от того, какой инфляционный тренд будет в октябре», - отметил он.

В.ЛИТВИЦКИЙ напомнил, что ставки по кредитам без обеспечения на сегодня составляют 17%, ставки с обеспечением (бланковые) – 15,5%, инфляция в годовом измерении – 15%.

Он также напомнил, что, по подсчетам правительства и экспертов, прогноз инфляции по итогам этого года на уровне 9%, на следующий год – на уровне 9-10%.

Таким образом, по словам В.ЛИТВИЦКОГО, есть необходимость привести ставки в соответствие с уровнем инфляции. «Данный вопрос (об уменьшении процентных ставок по кредитам – УНИАН) окончательно не решен… Я поддерживаю идею, которую высказал глава Национального банка о необходимости приведения процентных ставок в соответствие текущему уровню инфляции», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, с 12 августа 2009 г. Национальный банк Украины уменьшил ставку по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами на 0,5 п.п. – до 15,5%, и по кредитам без обеспечения (бланковые) на 1 п.п. – до 17%.

ТЭК

"Нафтогаз" закупит у "Газпрома" в октябре газа на 500 млн. долл.

В октябре НАК «Нафтогаз Украины» закупит у «Газпрома» газа в общей сложности на сумму порядка 500 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что общую сумму оплаты пока назвать нельзя, поскольку месяц еще не закончился.

«Месяц еще не закончился, но сейчас речь идет о, приблизительно, 500 млн. долл.», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. Контракт предусматривает поставку в первом квартале 5 млрд. куб. м, втором - 10 млрд. куб. м, третьем - 12 млрд. куб. м и четвертом - 12,5 млрд. куб. м. НАК "Нафтогаз Украины" импортировал в первом квартале 2,8 млрд. куб. м, во втором - около 5,7 млрд. куб. м, в третьем – около 8,5 млрд. куб. м.

По информации заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Ярослава МАРЧУКА, НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале текущего года планирует импортировать 7-8 млрд. куб. газа. По его словам, объем импорта газа в октябре т.г. планируется на уровне 1-1,2 млрд. куб. м.

Рынки

Тимошенко обеспокоена соблюдением ГОСТов при производстве питьевой воды

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит правительство уделить особое внимание вопросу соблюдения ГОСТов при производстве питьевой воды.

Об этом она сказала сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров с участием членов Академии наук Украины, услышав от ученых, что во многих случаях качество питьевой воды, продающейся на внутреннем рынке Украины, не соответствует ГОСТам.

«Нужно, чтобы мы срочно рассмотрели этот вопрос, вплоть до того, чтобы на заседании правительства в разделе «Разное», пригласив всех, кто отвечает за это, посмотреть, что не делается, чтобы эти ГОСТы соблюдались», - сказала премьер, обращаясь к министру Кабинету министров Петру КРУПКО.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в правительстве уже обсуждался вопрос плохого качества питьевой воды, продаваемой на внутреннем рынке, в том числе и под известными торговыми марками.

«Мы говорили о том, что вода, которая продается сегодня в наших магазинах, и особенно под очень высокими брендами, – ее нельзя употреблять. Но для этого нужно установить ГОСТы и установить контроль за соответствием этим ГОСТам качества воды. Мы просто гробим жизнь и здоровье людей, абсолютно игнорируя такие важные задачи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.