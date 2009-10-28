Меркель повторно стала главой правительства ФРГ

Лидер немецкого Христианско-демократического союза Ангела МЕРКЕЛЬ повторно утверждена в должности федерального канцлера ФРГ.

Как сообщает “Немецкая волна”, за А.МЕРКЕЛЬ проголосовали 323 депутата Бундестага из 622, где сформированная после недавних парламентских выборов правящая коалиция в составе христианских демократов и либералов имеет большинство в 332 мандата.

Назначение министров новосформованого правительства Германии запланировано сегодня на вечер. Сразу после принятия присяги члены правительства соберутся на первое заседание.

Сегодня же запланирован визит А.МЕРКЕЛЬ во Францию, где она встретится с Президентом этой страны Николя САРКОЗИ.