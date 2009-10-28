Тигипко: нужно уменьшить зависимость Украины от доллара

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО выступает за уменьшение зависимости Украины от доллара. Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя недавнее высказывание финансиста Джорджа СОРОСА о необходимости новой глобальной валюты, которая бы заменила доллар.

По словам С.ТИГИПКО, «чрезмерные объемы сбережений в американской валюте угрожают большими проблемами и стране, и домохозяйствам».

«Нынешнее падение курса американской валюты относительно других валют не является случайным или краткосрочным явлением. Власти США с помощью расширенной эмиссии добиваются того, что весь мир фактически финансирует их все большие расходы в поддержку своего бизнеса и ведения двух войн. Трудно не согласиться с СОРОСОМ, что валюта страны, граждане которой в последние двадцать пять лет тратили значительно больше, чем зарабатывали, не может не падать в цене”, – отметил С.ТИГИПКО.

По его мнению, чрезмерное доверие к другим резервным валютам также неоправдано, поскольку все они в той или иной степени зависят от состояния американской экономики, от способности американских потребителей покупать китайские, японские и европейские товары.

«В мире прослеживается возобновление роста ВВП, но в корзине валют нет ни одной, по-настоящему надежной. Это приводит к надуванию нового пузыря на рынках нефти и золота. Инвесторам просто не во что вкладывать, и идея создания новой резервной валюты на основе специальных прав заимствований (SDR) МВФ выглядит вполне рациональной. Мы больше не можем зависеть от одной национальной экономики. Опираться можно только на общую экономическую базу всей планеты», - отметил С.ТИГИПКО.

Также он считает, что украинские граждане напрасно недооценивают национальную валюту. Как только она перестанет быть предметом политических игр, гривневые депозиты смогут стать относительно надежной формой сбережений в стране, где мало развит рынок акций и государственных облигаций, сказал С.ТИГИПКО.