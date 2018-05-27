Рекорд численности армии чиновников, или Кому предлагают должность зама…

Удивительная вещь выборы. Они хоть и осточертели рядовому украинцу, особенно с учетом их стоимости для налогоплательщика, но даже он признает – положительный эффект имеется. Во-первых, узнаешь все больше правды, ведь именно она выливается вместе с тонной-километров грязи из уст оппонентов в уши «дорогому электорату». Во-вторых, хоть какие-нибудь шаги властью будут сделаны, пусть даже не совсем правильные, но все же. И это будет ответом на «жесткую» критику… В-третьих, подыгрывая ЛЮБИМОМУ народу, наши випы хоть что-то перекинут с барского плеча – вовремя включат отопление, передвинут на поздний срок увеличение тарифов на ЖКУ, не переведут весь коммунальный транспорт в разряд маршруток, не сократят количество поездов в метро, вывезут груды мусора с городских улиц и т.д. Пусть это и неевропейские цивилизованные блага, но мы и этим не прочь воспользоваться. А при этом, в-четвертых, нам обеспечен цирк в течение четырех месяцев, правда, не бесплатный…

Заявления "вдруг"

«Война» за электорат уже стартовала, поэтому время «сенсационных» заявлений началось… Одно из таких – выводы Секретариата Президента о кадровой политике Кабмина. По данным Главной службы информполитики СП , за последние два месяца количество решений правительства о назначении на высшие должности втрое превысило освобождения высокопоставленных чиновников (назначено 18, освобождено 6).

Причем СП разобрался и с численностью аппарата Кабмина. "Если у премьера Виктора Ющенко в 2000 году работало 38 патронатных работников, у премьера Виктора Януковича в 2004 году - 43, то у премьера Юлии Тимошенко сейчас вдвое больше – 80", - отмечает Секретариат главы государства.

По его подсчетам, за последние два года, после последнего увеличения 21 октября с.г., численность Секретариата КМУ и патронатных служб руководства увеличилась до 1244 единиц (по сравнению с 993 ед. в начале первой каденции Ю.Тимошенко).

“В итоге, несмотря на экономический кризис, руководящий состав органов исполнительной власти достиг рекордных цифр. Сегодня у 21 министра работают 150 заместителей (в среднем - по 7 заместителей у каждого). Кроме того, в 41 центральном органе исполнительной власти получают зарплату 204 заместителя”, - подчеркивают в СП.

Неутешительной, по данным Секретариата, является и статистика предельной численности территориальных органов министерств, других центральных органов исполнительной власти, которая увеличилась на 15,5 тысяч ед. на протяжении двух последних лет управления Юлии Владимировны.

Такая динамика выглядит особенно странной на фоне постоянных обещаний премьера о сокращении количества чиновников, отмечают в СП и напоминают, что 24 декабря 2007 года правительство рассматривало вопрос об уменьшении количественного состава заместителей министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти. В октябре 2008 г. КМУ принимал декларативные решения об экономии бюджетных средств на содержание чиновников и о моратории на новые назначения.

Вывод СП прост - за два года работы правительства Тимошенко армия чиновников высшего уровня не уменьшилась, а увеличилась...

Можно еще вспомнить о местном уровне, там ситуация обстоит куда круче. Штаты исполнительной власти не перестают пополняться, "забыв" о правилах приличия…

Вот и выходит, что, несмотря на кризис, число випов продолжает расти. Мы, рядовые украинцы, об этом молча догадывались, помогали делать выводы теленовости, в которых зачастую передавалось об очередных назначениях. Но Секретариат в своем заявлении говорит о двух годах таких «ротаций» кадров. Так почему вопрос поднят только сейчас? Ответ моментальный – выборы… На этом тему можно считать исчерпанной, если бы не один интересный момент - зарплата наших чиновников и в грош не идет по сравнению с оплатой их коллег за рубежом, а численность родных и заботливых служащих государственной нивы растет…

Сколько стоят "наши" и сколько "их"

Кстати, разобраться с окладами наших чиновников не так уже и просто. Во всех официальных документах они указаны в процентном соотношении к зарплате премьера. Сколько получает Тимошенко, тоже непонятно, но ранее оговаривалось, что оклад премьера приравнивается к 20 минимальным зарплатам. «Минималка» в Украине с 1 октября с.г., благодаря заботе Кабмина, составляет 650 грн. Но не нужно забывать и об «актикризисном прорыве» правительства. Зарплаты министрам, судя по заявлениям Тимошенко, в этом году уже были сокращены. Но насколько по сути – остается без комментариев…

По информации СМИ, в среднем наш чиновник, но только по окладу, получает порядка 10-12 тыс. грн. Правда, цифра для «делового» человека смешная. И как только они живут на эти средства?..

Их зарубежные коллеги преуспевают в этом вопросе. Зарплаты попробуем представить тоже в процентном соотношении. Например, по данным за прошлый год, больше всех в мире получают сингапурский президент и премьер-министр. Зарплату чиновников (точнее, ее высокий уровень) в Сингапуре считают самой эффективной формой борьбы с коррупцией. Этими должностями дорожат в буквальном смысле. Премьер получает 1 млн. долларов и бонусов на 2 млн. Президент получает всего на полмиллиона долларов меньше. Хочется добавить об эффективности, за коррумпированные действия в Китае казнят… К числу самых высоких относится зарплата японского премьера – чуть меньше 400 тысяч долларов.

И еще одна информация СМИ, правда только за 2007 год. Практически во всех "старых" странах ЕС зарплата топ-чиновника (например, члена кабинета министров) примерно в 12-13 раз больше "минималки", установленной в этой стране. Так, в Бельгии зарплата члена кабинета — 16 200 евро в месяц. В соседних Нидерландах средняя зарплата чиновников высшей категории, включая министров — 15 900 евро. В Англии зарплата министра — 16 300 евро. В Ирландии средняя зарплата топ-чиновника — около 17 500 евро в месяц. Минимальная зарплата в 2007 году — 1403 евро. Немецкие топ-чиновники — самые высокооплачиваемые в Европе (прусская традиция!), средний уровень их зарплаты — 18 000 евро в месяц. Соотношение — 12,9. Во Францим уровень оплаты труда крупных чиновников равен примерно 16 600 евро в месяц.

Кому нужна такая армия портфеленосцев...

Да, зарплаты зарубежных высокопоставленных чиновников, даже с учетом корректив кризиса, имеют внушительные размеры. А наши бедолаги работают за гроши, которые на фоне финансовых трудностей постоянно урезают. В идеале - "государственный человек" должен работать на благо государства, гордясь своей должностью и не особо задумываясь о возможности "роскошествовать". Но "идеальных" - единицы. Особенно после прочтения тех же милицейских сводок, на ум приходит несколько другое. Раз они не отказываются от должностей, значит, видимо, есть другой стимул – сладкое место под солнцем. Сюда можно добавить «бонусы», льготы и различные блага. И не только для себя любимого, для родственников, кумовей и сватов, дружбанов и т.д. И не смущает, что кресло нужно «отработать». А они, отработки, тоже стоят немалых денег. А за будущее, если накуролесишь, не стоит бояться. И не только потому, что "эшелоны власти" сменяют друг друга с калейдоскопической скоростью и правоохранители просто не поспевают за количеством.

Также хочется отметить удивительный отечественный пример сокращения штатов в высшем эшелоне власти. Если какого-нибудь чиновника ненароком сократили, то его фамилию вскоре можно будет увидеть в штате другого ведомства, не менее доходного. А под особого випа несложно придумать и целый институт, объединение, организацию. Разве в стране мало дел?.. А возле себя так удобно держать «своего». Он обо всем доложит, про всех расскажет, все сделает «правильно». Как говорится, рука руку моет. А что касается заявлений по поводу неприемлемой политики правительства, то украинские принципы борьбы с коррупцией напоминают гонки тараканов – сами ставим на дорожку, запускаем, получаем результат, а потом травим…

Оксана Павловская (УНИАН)