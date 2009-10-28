Курс НБУ на 29.10.09

Официальный курс НБУ на 29.10.09100 USD США – 800.7600 (28 октября – 800.7600) 100 EUR – 1183.9237 (28 октября – 1191.0504) 10 RUR – 2.7447 (28 октября – 2.7595) Учетные курсы банковских металлов на 29.10.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-82918.70 (28 октября-83339.10) 961 XAG 10 Серебро-1307.64 (28 октября-1366.10) 962XPT10Платина-105299.94(28 октября-106340.93) 964XPD10 Палладий-26024.70(28 октября-26425.08)

Официальный курс НБУ на 29.10.09 100 USD США – 800.7600 (28 октября – 800.7600) 100 EUR – 1183.9237 (28 октября – 1191.0504) 10 RUR – 2.7447 (28 октября – 2.7595) Учетные курсы банковских металлов на 29.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-82918.70 (28 октября-83339.10) 961 XAG 10 Серебро-1307.64 (28 октября-1366.10) 962XPT10Платина-105299.94(28 октября-106340.93) 964XPD10 Палладий-26024.70(28 октября-26425.08)

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