Главное на 28 октября (вечер)

Социальная политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не будет ветировать Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», принятый Верховной Радой 20 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки в Закарпатскую область, отвечая на вопрос журналистов.

«Эти государственные стандарты подняты, очевидно, из-за политической ситуации, но, простите, подняты, причем подняты кем? Политической силой, которая не является членами большинства, и парламент принимает данный закон. Я согласен с парламентом», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также добавил, что обоснование своего решения обнародует для общественности завтра.

В сентябре 2009 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 45 грн., по сравнению с августом, и на 1 октября составила 1964 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в сентябре, по сравнению с августом, увеличилась на 124 грн. – до 3250 грн., по Киевской обл. – на 30 грн. – до 2039 грн., по Донецкой обл. - на 57 грн. - до 2193 грн., по Днепропетровской обл. – на 24 грн. – до 2027 грн.

По предварительным данным Госкомстата, в январе-сентябре 2009 г. в среднем по Украине штатным работникам была начислена заработная плата в сумме 1861 грн., в частности по Киеву - 3101 грн., по Киевской обл. - 1941 грн., по Донецкой обл. - 2060 грн., по Днепропетровской - 1914 грн.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) проинформировал Кабинет министров Украины о невозможности выделения 9,8 млрд. грн. для подготовки Евро-2012, за счет превышения доходов над расходами НБУ.

Об этом УНИАН сообщил представитель НБУ, пожелавший остаться неназванным.

«Соответствующий документ направлен в Кабмин» - сказал он.

Кроме того, по его информации, ожидаемое Нацбанком по итогам 2009 года превышение доходов над расходами составляет 600-800 млн. грн.

Украина ожидает, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) примет решение о выделении Украине четвертого транша кредита в ранее установленные сроки – в середине ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина и МВФ продолжают работу над пересмотром программы сотрудничества.

«С МВФ мы находимся на стадии отработки текста письма о намерениях под этот пересмотр (программы сотрудничества - УНИАН). На сегодняшний день есть предложения от МВФ, от Национального банка, безусловно, и мы (правительство – УНИАН) сформировали свои предложения, и сейчас передаем их в Вашингтон. По результатам этой работы мы выйдем на общий согласованный текст письма о намерениях и, как следствие, на уточнение программных мер. И если мы сделаем это достаточно быстро, я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вынести на заседание совета директоров МВФ вопрос по Украине (по предоставлению транша)», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что ключевым несогласованным вопросом остается введение в действие закона о повышении социальных стандартов и вопрос государственного бюджета на следующий год.

«Это два наиболее серьезных и принципиальных вопроса», - сказал и.о. министра.

По его словам, на сегодняшний день, учитывая тенденции мирового рынка и внутреннего украинского, МВФ пересматривает свой прогноз по макроэкономическим показателям бюджета Украины на следующий год.

«И сейчас мы с ними заканчиваем дискуссию о пересмотре этих параметров», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он также сообщил, что невыполнение украинской стороной ряда других требований МВФ, изложенных в меморандуме, в частности повышение цен на газ для населения и предприятий ТКЭ, приватизация ОПЗ, обсуждалось в ходе пересмотра программы и найдет отражение в окончательном варианте откорректированного документа.

«Составляя этот документ (новый вариант меморандума), мы понимаем, что далеко не все вопросы в реальной жизни могут быть реализованы. С учетом того состояния реализации предварительных мер, которые у нас были в прошлых программах, мы формируем дополнительные меры с учетом тех, которые не были выполнены по взятым ранее обязательствам», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1630/8,2170 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 8,1630/8,1760 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились – 8,1520/8,1745 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,1 грн./долл.

К закрытию торгов на рублевом рынке цены достигли уровня 0,2787/0,2795 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,2875 рублей за доллар (+0,1125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4760/1,4840 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0975/12,1790 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0655/12,0880 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 12,0430/12,0790 грн./евро.

Пастору "Посольства Божьего" Сандею АДЕЛАДЖЕ на днях выдвинуто обвинение в причастности к еще одной финансовой афере со средствами граждан - при участии ЧП "Грант".

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве.

"На днях ему выдвинуто еще одно обвинение в мошенничестве, по "Гранту", - отметили в милиции.

При этом в Главке заметили, что С.АДЕЛАДЖЕ "меру пресечения пока не меняли. Он на подписке о невыезде, с ним проводят все следственные действия".

Новости ТЭК

Польша согласовала с российскими властями продление межправительственного договора, определяющего поставки газа в страну до 2022 году, на 15 лет – до 2037 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил журналистам вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК, который 26 октября в Москве проводил очередной раунд «газовых переговоров».

Он отметил, что поляки намерены увеличить закупки российского газа с 2010 года до 11 млрд. кубометров газа в год с ныне предусмотренных межправительственным договором 8 млрд. кубометров.

В.ПАВЛЯК подтвердил, что стороны также согласовали изменение состава акционеров польско-российской компании – оператора польской части Ямальского газопровода – Europolgaz.

В то же время, по его словам, сторонам пока не удалось договориться о тарифах на транспортировку российского газа по территории Польши в Германию. Вице-премьер высказал мнение, что этот последний пункт может быть согласован до конца текущей недели.

Пресс-служба PGNIG отказалась от комментариев до момента завершения переговоров, очередной раунд которых проходит сегодня в Москве.

Напомним, ранее польские медиа сообщали о возможном завершении газового конфликта между РФ и Польшей 28 октября во время очередного раунда переговоров, который должен был состояться в Варшаве.

По данным польского издания Gazeta Wyborcza, в случае подписания согласованного договора объем законтрактованного Польшей российского газа увеличиться на 205 млрд. кубометров – до 308 млрд. куб. м. По данным газеты, польская сторона планирует с 2010 года покупать 11 млрд. кубометров газа в год вместо предусмотренных действующим договором 8 млрд. до 2014 года и 9 млрд. – с 2015 по 2022 год.

Ранее в этом году PGNIG, который последние 5 лет ежегодно покупал у «Газпрома» от 6 до 7 млрд. кубометров газа, заявлял о намерении до 2015 года сократить газовый импорт из РФ до 40% с нынешних около 70% от общего объема импорта.

Правительство Польши в переговорах о дополнительных поставках газа с главным поставщиком - Россией - «сдала» национальные интересы страны.

Об этом он в интервью газете Polska заявил один из самых богатых польских предпринимателей Александр ГУДЗОВАТЫЙ, фирма которого, согласно достигнутым договоренностям, должна быть исключена из состава акционеров компании-оператора польской части Ямальского газопровода.

«Это (договоренности) последовательная реализация концепции создания зависимости Польши от России», - сказал он.

А.ГУДЗОВАТЫЙ, который в прошлом году c cостоянием в 1,3 млрд. долларов занял 9-е место среды самых богатых поляков рейтинга Wprost, заявил, что реализация достигнутых в понедельник договоренностей выгодна только россиянам.

«Они будут зарабатывать деньги на продаже газа Германии и другим странам, а мы с этого ничего не будет иметь», - сказал он.

Польский бизнесмен, которого журнал Forbes в 1998 году назвал одним из самых влиятельных людей Центрально-Восточной Европы, добавил, что РФ использовала трудную ситуацию поляков, которые с начала году недополучали около 25% газового импорта.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики впервые в текущем году повысила розничные тарифы на электроэнергию энергоснабжающим компаниям, которые оставались неизменными с декабря 2008 года в связи с рекомендациями Президента и Кабмина о моратории на повышение тарифов на период экономического кризиса.

Согласно постановлению НКРЭ от 26 октября №1216, розничные тарифы энергоснабжающих компаний на ноябрь повышены в среднем на 3,8-4,9%.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 4,9% до 47,72 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса на 3,8% - до 60,68 коп. за кВт/ч (без НДС).

(УНИАН)