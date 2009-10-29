В Черновцах из-за пневмонии умерла молодая женщина

В Черновцах вчера в больнице умерла женщина 1985 года рождения, однако в ее анализах не были обнаружены возбудители гриппа или ОРВИ. Врачи утверждают, что причина смерти - запущенная форма пневмонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника ГУ здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Ростислав КАЛОШИН.

Согласно неофициальным данным, в Черновцах за последние дни от запущенной формы пневмонии уже скончались три человека.

Как сказал Р.КАЛОШИН, свыше 6 тысяч буковинцев заболели ОРВИ с начала эпидемического сезона, из которых больше половины - дети. По его словам, это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году (3024 случая).

Самый большой рост уровня заболеваемости зарегистрирован в Выжницком, Заставневском, Сторожинецком и Хотинском районах.

Хотя эпидемический порог на Буковине еще не достигнут, по словам медиков, в лечебно-профилактических учреждениях области введен первый этап карантина. Кроме того, по результатам проведенных исследований и мониторингов, учитывая показатели заболеваемости, уже в конце этой недели будет принято окончательное решение о продлении каникул для школьников.

Р.КАЛОШИН заверил, что в Черновицкой области есть достаточное количество педиатров, семейных врачей, врачей-терапевтов, которые окажут квалифицированную помощь. Он сообщил, что в аптечной сети уже появились вакцины.