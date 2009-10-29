Литвин: НБУ исчерпал возможности для поддержки гривни

Донецк.Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Национальный банк Украины исчерпал свои возможности для поддержки курса гривны к доллару.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке.

«На курсе доллара в Украине сказывается экономическая ситуация, политическая нестабильность и абсолютная спекуляция. Провели рефинансирование банков – они сразу купили доллары…», – сказал В. ЛИТВИН.

«Вбрасывание постоянно как минимум 30 млн. долларов со стороны Национального банка для поддержки валютного курса – это будет проблематично. Тем более, что Национальный банк фактически исчерпал уже те возможности, которые у него были на поддержание курса», – добавил он.

Спикер считает, что и те органы власти, которые клали деньги на депозиты в проблемные банки, поступали не только непродуманно, но и преступно. «Обратите внимание, что официальные власти – центральные и местные, – как минимум, совершали непродуманные поступки, а как максимум – осознанные преступления, когда размещали деньги на депозитах в заведомо проблемных банках. Они потеряли колоссальные деньги, потому что эти банки «прогорели». Но потеряли люди, и я думаю, что все остальные в убытке не остались, а потом развели руками…», – заявил он.

Глава парламента также выразил уверенность, что необходимо занимать государственную позицию в этом вопросе, нужно отвязать экономику от курса доллара, хотя этот процесс весьма сложный. «Здесь должна быть стабильность – прежде всего, и экономическая работа», - заключил В.ЛИТВИН.