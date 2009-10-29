Дом моды Versace срочно реструктуризируется

Известный дом моды Versace оказался в сложном положении из-за мирового экономического кризиса. Как заявил его новый глава Жан Джакомо Феррари, руководство компании должно срочно провести реструктуризацию, чтобы вывести дом моды из полосы неудач.

По данным агентства Associated Press, данное заявление Ж.Д.Феррари сделал во время телефонного интервью. По его словам, необходимо делать все очень быстро, потому что хочется "вернуть потерянное моментально, еще вчера".

Основная часть реструктуризации должна быть завершена в первой половине 2010г. с тем, чтобы получить операционную прибыль в 2010г. и чистую прибыль в 2011г.

Профильная деятельность Versace не будет затронута реструктуризацией, в то же время непрофильные операции и активы будут сокращены, увольнению подвергнутся 350 человек из нынешних 1,3 тыс.

Напомним, дом моды Versace, основанный одним из известнейших модельеров Джанни Версаче, находится в собственности семьи Версаче. В последнее время дом моды испытывает серьезные трудности, которые руководство компании объясняет последствиями мирового финансового кризиса.

Д.Версаче трагически погиб 15 июля 1997г. Он был застрелен серийным убийцей Эндрю Кьюкенненом в Майами (США).

Versace – не единственная известная компания в мировой индустрии моды, попавшая в сложное положение из-за кризиса. Ранее о своем банкротстве объявил немецкий модный дом Escada AG. Кроме того, серьезные затруднения испытывают Christian Lacroix и Bulgari.