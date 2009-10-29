ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Кредитпромбанк споткнулся об УкрСиббанк», в котором пишет – Кредитпромбанк проводит реструктуризацию облигаций серии «H» на сумму 250 млн. грн. Несмотря на то, что дата погашения этих бумаг наступила еще 21 октября, до настоящего времени финучреждению удалось реструктуризировать меньше половины всего выпуска…

http://delo.ua/dengi/banki/kreditprombank-spotknulsja-ob-ukrsibbank-132873/

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Также «Дело» в материале «Лукойл» пустит нефть через Броды» пишет – «Лукойл» согласился транспортировать нефть на принадлежащий ему Одесский НПЗ по нефтепроводу Одесса- Броды. Остановка Одесского НПЗ произошла из-за конфликта с Укртранснафтой. До начала октября нефть на Одесский НПЗ поставлялась по Приднепровскому магистральному трубопроводу (Лисичанск-Кременчуг-Одесский НПЗ)…

http://delo.ua/biznes/kompanii/lukojl-pustit-neft-cherez-brody-132875/

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«Дело» в публикации «Железнодорожная дружба против Беларуси» пишет – «Укрзализныця» инициирует введение единого с Российской железной дорогой тарифа на транспортировку казахстанской нефти. Таким образом перевозчик планирует перетянуть грузопотоки от Беларуси…

http://delo.ua/biznes/kompanii/zheleznodorozhnaja-druzhba-protiv-belarusi-132871/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Безналичный отчет» пишет – Нацбанк вчера сообщил, что банки в III квартале прекратили обслуживание более 800 платежных терминалов, а количество активных платежных карт сократилось на 136 тыс. При этом кризис ликвидности не помешал кредитным учреждениям потратить в июле-сентябре свыше $5 млн. на установку новых банкоматов. Банкиры объясняют эти цифры плановыми стратегиями и намерены активно развивать рынок платежных карт в следующем году…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1264580

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Грузии дают прикурить» пишет – компания "Бритиш Американ Тобакко Украина" стала первым украинским производителем, который с помощью механизмов Всемирной торговой организации (ВТО) начал защищаться от дискриминационного торгового режима на внешних рынках. Табачная компания обжаловала действия Грузии по сохранению высокой ставки акциза на импортные сигареты. Эксперты отмечают, что успешное решение проблемы может стать стимулом для других компаний использовать механизмы ВТО. Впрочем, Грузия уже объявила о готовности досудебного урегулирования конфликта…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1264566

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Европа дробит банки» пишет – Еврокомиссия вчера одобрила разделение британского Northern Rock, крах которого в 2007 году ознаменовал начало финансового кризиса на Западе, на "плохой" и "хороший" банки. В Европе обозначилась тенденция к принудительному разделению системно важных банков. Инвесторы реагируют нервно – во вторник акции Lloyds и RBS рухнули из-за опасений, что эти банки будут вынуждены продать часть своих подразделений…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1264592

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Издание «Экономические известия» в публикации «ГМК прокатит 120 тыс. работников» пишет - Металлургическая отрасль промышленности страны стремительно сокращает сотрудников. Количество работников в горно-металлургическом комплексе Украины сократилось на 50 тыс. человек. До конца 2010 г. это значение может превысить 120 тыс. человек…

http://eizvestia.com/markets/full/4184511

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«Экономические известия» в публикации «Связь готовят к нейтральности» пишут - следующая неделя имеет все шансы стать очень важной для рынка телекоммуникаций. Через профильный комитет ВР по транспорту и связи и непосредственно через зал заседаний под куполом могут пройти несколько ключевых для отрасли телекоммуникаций инициатив…

http://eizvestia.com/markets/full/4184521

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«Газета по-киевски» в материале «Прилавки забросали гранатами» пишет - на рынках появились спутники холодной осени – яркие, сочные, вкусные цитрусовые, гранатовые и эбеновые. Издание подает результаты исследования рынка…

http://mycityua.com/articles/goodies/2009/10/28/095724.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Как правильно пожаловаться президенту и премьеру» пишет – издание разобралось, как жаловаться правильно, чтобы был какой-то эффект и насколько вообще такие жалобы помогают. Так, у Ющенко можно быстро решить проблемы с лифтами. С дорогами сложнее…

http://www.segodnya.ua/news/14089944.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ипотека: оставь надежды, всяк сюда входящий?» пишет - снижение цен на жилье дало толчок банкам для более активного продвижения ипотечных продуктов. Означает ли это, что ипотека – массовая и доступная - возвращается?..

http://economics.unian.net/rus/detail/24565

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рекорд численности армии чиновников, или Кому предлагают должность зама…» пишет - в Украине растет армия чиновников, несмотря на кризис и даже то, что их зарплата по сравнению в зарубежными коллегами, оставляет желать лучшего. Фишка не в размере заработка, а возможности заработать…

http://economics.unian.net/rus/detail/24568

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Спекулянты развернулись» пишет – едва нефть стала дешеветь на мировом рынке, котировки российских акций стремительно пошли вниз. Индекс ММВБ вчера потерял 6%, а с начала недели — уже 9%. Спекулянты уходят в поисках более надежных активов, объясняют эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/29/217663

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Издание «Известия» в публикации «Теперь всё - до лампочки» пишет – любому россиянину скоро волей-неволей придется беречь электроэнергию. С 2014 года из продажи исчезнут все лампочки накаливания - им на смену придут люминесцентные и светодиодные. Они гораздо дороже, но на их покупку будут выдавать кредиты. А глав госучреждений будут поощрять рублем: сэкономленные "на лампочках" деньги можно будет положить в свой карман. О необычных шагах на пути построения энергоэффективной экономики изданию рассказал заместитель министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134726/

(УНИАН)