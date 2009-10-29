В Брюсселе сегодня начнется заседание Евросовета

Сегодня в Брюсселе начнется двухдневное заседание Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в ходе двухдневного заседания лидеры ЕС, в частности, планируют обсудить институционные вопросы, связанные с возможным вступлением в силу Лиссабонского соглашения, что связано с ратификацией настоящего документа Чехией.

Как сообщил корреспонденту УНИАН дипломат, близкий к шведскому председательству в ЕС, дискуссия будет касаться общих вопросов подготовки к вступлению в действие соглашения, а также определения правил процедуры с тем, чтобы положения соглашения могли применяться сразу после его ратификации.

Собеседник агентства также отметил, что продолжается процесс поиска компромисса с Президентом Чехии Вацлавом КЛАУСОМ, который две недели тому назад выдвинул дополнительные условия для ратификации соглашения, в частности, сделать для Чехии исключение, в соответствии с которым ей необязательно выполнять положения Европейской хартии фундаментальных прав, на которую есть ссылка в Лиссабонском соглашении. Вместе с тем, дипломат не уточнил, какие именно гарантии могут быть предоставлены чешскому Президенту для подписания им Лиссабонского соглашения.

“Наша задача, как президентства, – помочь странам-членам найти самый лучший способ применения соглашения, и мы надеемся, что вопрос будет решен положительно”, - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в ходе саммита лидеры ЕС обсудят позицию Евросоюза накануне конференции в Копенгагене о климатических изменениях, вопросы развития экономики и преодоления кризиса, в том числе вопрос обеспечения занятости населения.

В повестке дня саммита - также утверждение Европейской стратегии для региона Балтийского моря и обсуждение проблем нелегальной миграции.