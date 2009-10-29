Янукович «цивилизованно» пересмотрит газовые соглашения

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в случае избрания Президентом Украины «цивилизованно» пересмотрит газовые соглашения с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос, планирует ли В.ЯНУКОВИЧ пересмотреть газовые соглашения с РФ, если будет избран Президентом Украины, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «Мы, скорее всего, их пересмотрим, но будем действовать цивилизовано, в соответствии с украинскими интересами, чтобы добиться для Украины максимально возможных результатов».

Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что в случае избрания В.ЯНУКОВИЧА главой государства, Украина всегда и безусловно будет выполнять свои международные обязательства.

Заместитель председателя Партии регионов отметил, что особенно это будет касаться возврата всех внешних долгов, которые на протяжении только текущего года значительно преумножило действующее правительство. «Долги все будут возвращены. Дополнительные финансовые источники для этого будут найдены за счет экономических реформ, экономического роста», - объяснил Б.КОЛЕСНИКОВ.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов, министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА отметила, что, по экспертным оценкам, составляющая теневой экономики в Украине находится на уровне 55-60% ВВП.

Она выразила убеждение, что за счет выведения финансово-экономического потенциала из тени можно решить многие экономические и социальные проблемы, в частности, и через создание качественного бизнес-климата в стране.