Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО начинает сбор средств на проведение избирательной кампании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Я вновь обращаюсь ко всем, кто разделяет мои принципы, поддерживает программу и готов бороться за другую Украину: давайте изменим порочные правила, по которым нас вынуждают жить и избирать!», - обращается кандидат на пост Президента к людям. Он поблагодарил всех, кто помог собрать 2,5 млн. грн. на денежный залог для регистрации в ЦИК кандидатом.

«Это произошло благодаря вам – моим единомышленникам, которые собрали 2,5 миллиона гривен на денежный залог. Это – ваш шаг к настоящей демократии. Он сделан в Украине впервые!», - говорится в обращении А.ГРИЦЕНКО.

В то же время, с сегодняшнего дня А.ГРИЦЕНКО начинает сбор средств на проведение избирательной кампании. Он подчеркивает, что не брал и не будет брать средства у олигархов, ведь на посту Президента хочет действовать в интересах всех 46 млн. жителей, а не нескольких семей.

«Мне нужна ваша помощь. Так же, как мы собирали 2,5 миллиона гривен, теперь будем собирать средства на проведение избирательной кампании», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

В своем обращении кандидат подчеркнул, что у него «не будет десятков тысяч билбордов с неискренними лозунгами», он «не будет заполнять эфир роликами со сладкими обещаниями», «не будет закупать в Китае миллионы свитеров и часов для взятки «электорату».

«Не буду дурить людей, тратя в тени миллионы долларов на рекламную кампанию», - отметил А.ГРИЦЕНКО. Напротив, впервые за историю независимой Украины кандидат будет проводить открытую избирательную кампанию, отчитываясь о поступлениях и о расходах всех средств.

На персональном сайте А.ГРИЦЕНКО (http://grytsenko.com.ua) в режиме on-line будет обновляться информация о состоянии счета избирательного фонда кандидата.

А.ГРИЦЕНКО убежден: деньги на проведение избирательной кампании будут собраны.

«Умные, порядочные и профессиональные люди приобщаются к команде. Безразличная социология не слышит разговоров на кухнях и форумах, в маршрутках и лабораториях, в гаражах и на завалинках. Результат нашей совместной работы удивит социологов, но не нас», - подчеркнул кандидат.