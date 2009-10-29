В Тернопольской обл. за сутки число госпитализированных выросло в 2,5 раза

В Тернопольской области за сутки количество госпитализированных с предварительным диагнозом “пневмония” увеличилось в 2,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего заседания коллегии Тернопольской облгосадминистрации сообщил начальник Управления здравоохранения ОГА Богдан ОНИСЬКИВ.

По его данным, по состоянию на 8.00 29 октября в медицинских заведениях находилось 326 больных с предварительным диагнозом внебольничная пневмония, вызванная острым респираторным заболеванием, из них в тяжелом состоянии 22 человека. 55 из числа госпитализированных – дети.

Для предоставления медицинской помощи, по словам Б.ОНИСЬКИВА, перепрофилированы койки в больнице скорой помощи, областной клинической больнице, для беременных женщин организовано диагностическое отделение на базе городской больницы №2 и детской больницы.

“Также решается вопрос о выделении помещения медсанчасти Комбайнового завода для организации резервной инфекционной больницы в случае массового поступления больных”, – сообщил Б.ОНИСЬКИВ.

Также он отметил, что Тернопольская область – единственная в Украине область, которая не имеет собственной областной инфекционной больницы.