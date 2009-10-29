“Помаранчевая власть” бездарно растратила потенциал роста

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что “помаранчевая власть” бездарно растратила огромный потенциал роста, который был накоплен Украиной к началу тысячелетия. Об этом Л.КУЧМА сказал в интервью еженедельнику WeeklyUA.

В частности, отвечая на вопрос, почему, по его мнению, у «помаранчевых», учитывая их колоссальный рейтинг после победы Виктора ЮЩЕНКО, так ничего и не вышло, Л.КУЧМА сказал: “Ответ простой - они не за этим шли. Вместе с ними к власти пришли не профессионалы, а люди, лично преданные «помаранчевой» идее. Ну скажите, пожалуйста, какой из ВИНСКОГО министр транспорта? О нем уже все забыли. А о Кирпе помнят до сих пор, и памятники ставят, и улицы называют его именем, и вокзалы. Вот уровень профессионализма”.

“В нашем случае огромный потенциал роста, который был накоплен Украиной к началу тысячелетия, оказался бездарно растраченным, - считает Л.КУЧМА. - Огромный шаг назад, особенно в промышленности. Мне больно сейчас все это слушать с телеэкранов. Ведь мы имели официальный, легитимный, подписанный контракт на поставки природного газа до 2012 года по цене 50 долларов за кубометр. Каким именно нашим национальным интересам угрожали такие условия контракта? Зачем надо было разрывать договоренности, достигнутые такими усилиями, или почему их позволили разорвать? Вот вопрос к первым лицам государства”.

“Или вот еще стыдоба, - говорит Л.КУЧМА. - В 2003 году во время официального визита в Ливию был подписан контракт на поставку Украиной двух магистральных самолетов. А вы знаете, что на мировом рынке авиатехники господствует очень жесткая конкуренция, и Украину там не приветствуют”.

По его словам, чтобы подписать настоящий договор во время его визита, “мы специально сделали демонстрационный вариант, первую модель будущей, как мы тогда планировали, серии таких самолетов. Титанический труд сотен людей, нервы, работа в три смены Харьковского авиазавода, ночи без сна, государственные деньги, наконец. Но мы все успели своевременно, и часть делегации на этом самолете прилетела в Ливию. В итоге - партнеры в восторге, договор подписан, деньги в Украину поступили, а самолетов нет. Их просто не сделали — ни к законтрактованной дате, ни позже”.

Дошло до того, рассказал бывший Президент, что он “лично обращался к руководству страны, мол, отдайте Ливии хоть эту первую и единственную модель, не позорьте страну. Вот только весной этого года, кажется, и отдали Ливии их первый украинский самолет - за ним выбивать свой товар сам лидер Джамахирии Муаммар КАДДАФФИ прилетал лично! Ничего не скажешь, выполнили заграничный заказ с пятилетним опозданием. После этого захочет ли кто-нибудь иметь с нами дело?”.