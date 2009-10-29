Анонс на 29 октября т.г.

Второй ежегодный Food Industry Forum - Форум производителей продуктов питания.

Внеочередное заседание Кабинета Министров Украины.

Заседание НКРЭ.

Пленарное заседание ІV сессии Киевского городского совета VI созыва.

День открытых дверей в Антимонопольном комитете Украины.

Круглый стол на тему: “Кредиты МВФ: взгляд со стороны профсоюзов на вызовы и шансы для Украины”.

В УНИАН пресс-конференция членов семей моряков судна «Ариана».

Дебаты на тему: «Украино-иракское сотрудничество в строительной сфере: визит иракской делегации в Украину».

Заседание експертного круглого стола на тему: "Юридический бизнес и СМИ: проблемы и перспективы".

Брифинг на тему: “В ароматизаторах для помещений обнаружили синтетические наркотики, а пулеметы пересылают в Украину по почте”, во время которого будут освещены результаты лабораторных исследований и экспертиз.

Пресс-конференция на тему: «Финансово-экономический кризис и тенизация экономики Украины».

В УНИАН пресс-конференция на тему: “Запуск беспрецедентного в мире проекта, цель которого - поддержка украинского бизнеса и государства в кризисный период”.

Круглый стол на тему: "Банковская система: итоги кризисного года".

Пресс-конференция на тему: «Минуты славы. Итоги экономического рейтинга «Экспортер и импортер года в Украине».

В УНИАН пресс-конференция на тему: “Жилой комплекс “Чайка” может быть недостроен из-за недобросовестных действий банка-кредитора”.

Семинар “Изменения и тенденции рынка труда. Оплата труда. Легализация пребывания и трудоустройства иностранных граждан в Украине”.

Круглый стол на тему: “Позиция украинского бизнеса на переговорах о создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом”.

Круглый стол на тему: "День рождения баннера: тенденции развития баннерной рекламы", посвященный 15-летию баннера.

ЕвроДебаты Европейской бизнес-ассоциации.