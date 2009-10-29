ГЛАВНОЕ на 29 октября (день)

Законодательство

Правительство обратится в Конституционный Суд Украины в случае подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, комментируя соответствующее заявление В.ЮЩЕНКО.

«Мы будем обращаться в Конституционный Суд», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр подчеркнула, что экономические возможности в условиях кризиса не позволяют существенно повышать социальные стандарты.

В то же время министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН отказался комментировать заявление Президента Украины о том, что он не намерен ветировать закон о повышении соцстандартов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

Неповышение минимальных стандартов, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ, является одним из условий продолжения сотрудничества и выделения Украине в середине ноября четвертого – последнего – транша кредита стенд-бай в размере 2,5 млрд. SDR (свыше 3,7 млрд. долл.).

Вчера, 28 октября, Президент заявил, что не будет ветировать закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении плодородия почв”.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Среди прочего закон предусматривает, что отклонение от утвержденных в установленном порядке проектов землеустройства влечет за собой наложение штрафа на граждан от пяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Использование земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства без утвержденных в случаях, определенных законом, проектов землеустройства, которые обеспечивают эколого-экономическое обоснование севооборота и благоустройства угодий, влечет за собой наложение штрафа на граждан от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1485/8,1790 грн./долл., к 12:00 цены снизились – 8,1470/8,1635 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2782/0,2795 грн./рубль, к 12:00 спрэд сузился - 0,2784/0,2792 грн./рубль.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,2399 рубля за доллар (-0,0476).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4738/1,4740 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0070/12,0540 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 12,0110/12,0330 грн./евро.

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Макропоказатели

По расчетам Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале т.г., по сравнению со вторым кварталом, составил 3,7%, по итогам 9 месяцев т.г. (январь-сентябрь) падение ВВП составило 15,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил источник в НБУ, пожелавший остаться не названным.

Он также отметил, что, учитывая ситуацию на внутреннем и внешнем рынке, можно ожидать, что падение ВВП в текущем году не превысит 14%.

«Я думаю, что вполне реально можно ожидать падения на уровне 13-14%», - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2009 году с 10% (майский прогноз) до 14%.

Согласно пресс-релизу ЕБРР, прогнозы будут обнародованы в ноябре в Докладе о процессе перехода за 2009 год.

Кроме того, ЕБРР улучшил динамику роста ВВП Украины в 2010 году с 0% до 3%.

Напомним, что 15 октября Всемирный банк обнародовал свой прогноз макропоказателей Украины. Так, ВБ по итогам 2009 года прогнозирует в текущем году падение ВВП Украины на уровне 15%, инфляцию - 13,8%. В 2010 году ВБ ожидает рост ВВП страны на уровне 2,5%, инфляцию – 10,6%.

Госбюджет-2009 рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на текущий год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

По данным Госкомстата, падение ВВП Украины в первом квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во II квартале -17,8%.

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Налоги и акцизы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабинета министров Украины «Вопросы Общего реестра налоговых накладных».

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства

Правительство своим решением от 23 сентября 2009 года ввело регистрацию налоговых накладных налогоплательщиков - продавцов товаров (работ, услуг) в Общем реестре налоговых накладных и уполномочило Государственную налоговую администрацию Украины установить порядок ведения этого Реестра.

Кабинет министров Украины также установил, что налоговая накладная предоставляется покупателю товаров (работ, услуг) после внесения сведений о ней в Реестр.

В случае нарушения продавцом установленного порядка регистрации налоговых накладных Государственная налоговая администрация Украины имеет право проводить проверку достоверности указанных налогоплательщиком сумм налоговых обязательств с целью установления права покупателя на включение сумм налога на добавленную стоимость в налоговый кредит. Поступление в орган государственной налоговой службы информации о выявлении разногласий в данных налоговой накладной и Реестра является основанием для проведения внеплановой выездной проверки продавца и покупателя, а несоответствие данных, указанных в налоговой накладной, данным Реестра не освобождает продавца от обязанности включения суммы налога на добавленную стоимость, указанной в налоговой накладной, в сумму налоговых обязательств за соответствующий отчетный период, при этом покупатель теряет право на налоговый кредит в соответствии с налоговой накладной, если сумма налога на добавленную стоимость согласно накладной не отображена продавцом в налоговой декларации или продавец не провел в полном объеме расчеты с бюджетом по такой декларации.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, это распоряжение Кабинета министров Украины не отвечает Конституции Украины, в соответствии с которой каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом; система налогообложения, налоги и сборы устанавливаются исключительно законами Украины, принятие законов принадлежит к полномочиям парламента - Верховной Раде Украины как единственному законодательному органу в Украине.

Президент констатирует, что таким образом, решив подзаконным актом вопросы, отнесенные Конституцией Украины к сфере законодательному регулированию, Кабинет министров Украины действовал с превышением полномочий и способом, что не предусмотренным Конституцией и законами Украины, а следовательно, нарушил ряд норм Конституции Украины.

Одновременно В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд Украины с представлением о соответствии Конституции Украины (конституционности) распоряжения Кабинета министров Украины от 23 сентября 2009 года № 1178-р «Вопросы Общего реестра налоговых накладных».

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Страхование

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» проведет собрание акционеров в режиме прямой online-трансляции. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, завтра, с 12.15 до 13.00, все желающие смогут виртуально принять участие в собрании акционеров, главным вопросом которого станет утверждение результатов открытого (публичного) размещения акций компании дополнительной (восьмой) эмиссии на сумму более 600 млн. грн.

По информации НАСК «Оранта», трансляция собрания в режиме реального времени будет проходить на официальном сайте компании www.oranta.ua и на страховом портале www.tristar.com.ua.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 371 млн. грн., страховые выплаты – 170 млн. грн.

По итогам последней допэмиссии акций НАСК «Оранта» на 600 млн. грн. структура ее акционеров выглядит следующим образом: казахстанский «БТА Банк» – 35,17%, компании, подконтрольные Н.ЛАГУНУ, – 45%, кипрские компании Сolorino Trading Limited и Saleta Limited (связывают с экс-председателем Совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтаром АБЛЯЗОВЫМ) – по 5,62%, миноритарные акционеры – около 8%. Председателю Наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олегу СПИЛКЕ принадлежит 0,27% акций компании.

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ТЭК

Правительство сегодня утвердит условия реструктуризации внешних обязательств НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам на заседании Кабинета министров Украины.

«Сейчас на правительстве мы примем постановление, которое окончательно согласует условия реструктуризации», - сказал И.УМАНСКИЙ.

И.о. министра выразил надежду, что именно сегодня это постановление подпишет премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«После этого у нас есть технические дни для завершения процесса. Все кредиторы согласны – у нас более 99% глубина их согласования», - объяснил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2009 года большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. дол. согласились на предложенную компанией реструктуризацию - обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

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АПК

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение установить минимальную розничную цену на вино и виноизделия в размере 12 грн. за бутылку объемом 0,7 л.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, согласно документу установлена также минимальная цена в размере 12 грн. за один литр вина в бумажной и других упаковках.

Минимальная цена вводится с 1 декабря на отечественные и импортные вина, отметил и. о. министра.

Как сообщал УНИАН, производители алкоголя в Украине заявляли, что необходимо срочно ввести минимальные розничные цены на вино. Так, директор по маркетингу ЗАО «Алеф-Виналь» Анатолий КОГАН заявил: «Мы требуем равного отношения к производителям вина, коньяка и водки. И требуем введения минимальных розничных цен на вино на уровне 15 грн. за бутылку 0,7 л».

Минимальные розничные и оптово-отпускные цены на алкоголь украинского производства Кабинет министров ввел с 15 ноября 2008 года.

В частности, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликероводочные изделия составляет 58,33 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 70 грн. за 1 литр 100% спирта. Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк «3 звезды» составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн., на коньяк «4 звезды» – 116,67 грн. и 140 грн. соответственно, на коньяк «5 звезд» – 133,33 грн. и 160 грн.

На другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки минимальная оптово-отпускная цена составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн.

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Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заверяет, что страна способна обеспечить свое население собственной мясной продукцией в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера, 28 октября, на пресс-конференции в Донецке.

«Сегодня, по моему глубокому убеждению, имея тот ресурс, который есть в секторе сельскохозяйственного производства, мы можем себя обеспечить мясом в полном объеме», - сказал министр. И добавил, что можно обеспечить мясом страну «в первую очередь, в соответствии с покупательской способностью, которая является реалией сегодняшнего дня, и на протяжении года, максимум двух». «А потом каждый год наращивать объемы для того, чтобы быть игроком и на других рынках, и поднимать уровень внутреннего потребления в соответствии с тем, как будут расти платежеспособный спрос населения», - отметил Ю.МЕЛЬНИК.

Он сообщил, что, по официальной статистике, в Украине сегодня приходится на одного человека около 40 - 42 кг потребления мяса в год, что «чрезвычайно мало с точки зрения полноценного питания, однако даже эта цифра в значительной степени заполняется за счет импорта».

Министр акцентировал, что его беспокоит то, что Украина сегодня импортирует низкосортную мясную продукцию. «Я хотел бы обратить внимание, я неоднократно об этом говорил, что сегодня, к большому сожалению, на Украину импортируется низкосортная, не говорю низкокачественная, а низкосортная продукция именно в мясном секторе», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Он подчеркнул, что Министерство аграрной политики ведет борьбу в этом направлении: «Мы ведем с этим такую борьбу, которую может вести страна, с одной стороны - член ВТО, а с другой стороны - отвечая на вопрос, что с нами сегодня работают по двойным стандартам».

Ю.МЕЛЬНИК убежден, что Украина должна отстаивать свои позиции. «Думаю, что при системной работе министерства, при поддержке в целом правительства мы сможем этого достичь и выровнять диспропорции, которые есть между Украиной и другими членами ВТО в этих двойных стандартах», - отметил министр.

Он напомнил, что Украина, например, в этом году планирует экспортировать 20 млн. тонн зерна, но достаточно было бы переориентировать в животноводство всего 3 млн. тонн зерна и заместить импорт мяса.

«У нас есть целый комплекс мероприятий. К большому сожалению, у нас сегодня далеко не все они реализованы как с точки зрения государственной поддержки, так и с точки зрения сложностей в защите своего рынка от экспансии низкосортного сырья животного происхождения на внутренний рынок», - констатировал Ю.МЕЛЬНИК. Но при этом он подчеркнул, что «у нас сегодня есть, с одной стороны, мероприятия, с другой - опыт работы в ВТО, есть понимание нашей позиции в ВТО, есть поддержка Верховной Рады».

Министр выразил уверенность в том, что при всеобщей поддержке можно добиться и в этом вопросе значительных результатов: «Я уверен в том, что усилия министерства, общественных, профессиональных организаций создадут условия для внедрения таких инновационных проектов, как сегодня «АПК-Инвест» по свиноводству в Донецкой области, комплекс «Агромакс» по птицеводству в Киевской области или «Украинская молочная компания» по самому трудному сегменту аграрного бизнеса «молочное хозяйство» в Киевской и Черниговской областях».

По мнению Ю.МЕЛЬНИКА, перечисленные агрокомплексы - это «пример того, что даже в этих условиях, если есть эффективное управление бизнеса, если сегодня думают не только о дотациях, но думают и о себестоимости производства продукции и формировании конкурентоспособности продукции,… обязательно получается результат».

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Украина в нынешнем маркетинговом году уже продала по мировым ценам 8,5 млн. тонн зерна, в планах – продажа в пределах 20 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«В этом маркетинговом году, с 1 июля, мы уже продали почти 8,5 млн. тонн зерна, и наш план – в пределах 20 млн. тонн, то есть мы все равно продаем по мировым ценам», - сказал министр, добавив, что «в минувшем маркетинговом году мы продали на внешнем рынке 24 млн. тонн зерна».

При этом он отметил, что непосредственный производитель зерна получает за свою продукцию меньше рыночной цены. «Я не сторонник трейдеров. Но не верьте тому, что трейдер зерна сегодня имеет на тонне зерна 100 долларов. Почему? Потому что они сегодня в реализации зерна зависят от мирового уровня», - сказал Ю. МЕЛЬНИК. И добавил: «Безусловно, нас тревожит то, что сегодня часть денег остается, скажем так, на переделах, и их в конце концов меньше получает тот, кто выращивает зерно, и тот, кто его тяжелым трудом получает».

Министр признал, что в стране еще не все сделано «для того, чтобы сегодня производитель зерна получал за него максимум из того, что может заплатить рынок». Но в то же время он подчеркнул, что «в условиях даже финансового кризиса то, что у нас есть такие инструменты, как Аграрный фонд, который работает на этом рынке, и который уже в этом году по зерну, выращенному в этом году, то есть с 1 июля, провел операций с зерном на сумму 1,7 млрд. грн., это как раз тот финансовый инструмент, который не зависит ни от какой политики, который дает сегодня возможность десяткам, сотням предприятий быть участником этих программ».

Ю. МЕЛЬНИК также отметил, что «сегодня есть фактор недоверия, недоверия к инструментам государства или недоверия участников рынка друг к другу – производителя и трейдера зерна». По его убеждению, «над этим нужно работать, работать через выполнение обязательств, через, возможно, меморандумные программы между Ассоциацией производителей и Ассоциацией трейдеров».

Министр считает, что в дальнейшем с каждым годом эффективность зернового производства в Украине будет повышаться, что, по его мнению, подтверждают и 2008, и 2009 годы. Но государственная политика в части регулирования этого рынка должна быть более эффективной, сказал он и объяснил: «Эффективной хотя бы через механизм Аграрного фонда. Если бы в Аграрном фонде было сегодня не 3 млрд. живых гривен, а 10 млрд. грн., мы бы этим инструментом подхватили не 2 млн. тонн зерна, а может 10 млн. тонн в пиковый период, и не дали возможности в июле-августе провалиться цене. Потому что основная проблема, которую мы назвали, это то, что товаропроизводитель реализовал зерно в июле или в августе, а сегодня цена на мировом рынке и в Украине начала подниматься». По словам министра, «человек, который не имел других средств доступа к финансовым ресурсам, продавал в тот период по минимальной цене». «Поэтому мы должны работать над усовершенствованием финансовых инструментов, и в том числе Аграрного фонда, которые дадут возможность уже в этом году поддержать ситуацию на рынке зерна или на рынке сахара», - заключил Ю. МЕЛЬНИК.

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ЖКУ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН констатирует, что в Украине самый низкий в Европе показатель количества питьевой воды на одного жителя страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил 28 октября на пресс-конференции в Донецке.

«Для того, чтобы человек нормально себя чувствовал, по всем стандартам необходимо, чтобы на душу населения приходилось 1700 кубометров воды, а в Украине - немногим более 1 тыс. кубометров. Это самый низкий показатель по сравнению со всеми европейскими государствами», - сказал спикер.

Он считает, что проблема питьевой воды «должна быть темой первичного внимания в Государственном бюджете». «Потому что это планетарная проблема, которая сегодня не менее остро ощущается в Украине», – заявил он.

По словам В.ЛИТВИНА, кроме количественной проблемы, в стране существует и проблема качества питьевой воды. «Есть качественный показатель. Мы пьем условно питьевую воду, и я убежден, что ни один год подряд нужно выделять на реализацию государственной программы обеспечения водой колоссальные деньги. Я убежден, что люди, общество, страна поддержат именно такой подход. Я убежден, что они согласятся потерпеть немного в других сферах, если прозрачно, эффективно и результативно будет решаться эта проблема питьевой воды. Ибо совершенно очевидно, что 80% всех болезней – это от качества воды, которую мы потребляем», – заявил спикер.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что на сегодня в мире от жажды ежегодно умирает до 5 млн. людей. «Последующие конфликты и проблемы будут не в последнюю очередь возникать из-за питьевой воды», – отметил спикер. Поэтому, считает он, эти факторы необходимо учитывать «и, соответственно, работать» – определиться с приоритетами и реализовать их.

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Чрезвычайные ситуации

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что в Тернопольской области сложилась очень сложная эпидемическая ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ сообщил сегодня на заседании правительства, комментируя вспышку вирусной пневмонии в западных областях Украины.

“В течение недели, с 19 по 25 октября, зарегистрированы 5796 случаев. Если взять предыдущую неделю – это рост в два раза”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр также сообщил, что в Тернопольской области проводятся карантинные мероприятия – закрыты учебные заведения. “Я думаю, что там будет стоять вопрос об удлинении каникул”, - прогнозирует он.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, наиболее сложная ситуация в четырех районах Тернопольской области – областном центре и трех южных районах области. “Уже зарегистрированы смертельные случаи, которые мы сейчас внимательно изучаем. Умерли 12 взрослых людей”, - сообщил министр.

В.КНЯЗЕВИЧ добавил, что вирусная пневмония регистрируется среди людей работоспособного возраста и беременных женщин. “У нас есть случаи смерти в Тернополе, мы имеем проблемы в Ивано-Франковске”, - отметил министр.

В то же время министр подчеркнул, что во всех областях, где наблюдается вспышка инфекционных заболеваний, есть все необходимые средства, и на местах находятся лучшие специалисты Украины.

В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что в Ивано-Франковске зарегистрированы шесть случаев смерти от вирусной пневмонии.

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В Тернопольской области за сутки количество госпитализированных с предварительным диагнозом “пневмония” увеличилось в 2,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего заседания коллегии Тернопольской облгосадминистрации сообщил начальник Управления здравоохранения ОГА Богдан ОНИСЬКИВ.

По его данным, по состоянию на 8.00 29 октября в медицинских заведениях находилось 326 больных с предварительным диагнозом внебольничная пневмония, вызванная острым респираторным заболеванием, из них в тяжелом состоянии 22 человека. 55 из числа госпитализированных – дети.

Для предоставления медицинской помощи, по словам Б.ОНИСЬКИВА, перепрофилированы койки в больнице скорой помощи, областной клинической больнице, для беременных женщин организовано диагностическое отделение на базе городской больницы №2 и детской больницы.

“Также решается вопрос о выделении помещения медсанчасти Комбайнового завода для организации резервной инфекционной больницы в случае массового поступления больных”, – сообщил Б.ОНИСЬКИВ.

Также он отметил, что Тернопольская область – единственная в Украине область, которая не имеет собственной областной инфекционной больницы.

Выборы

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларацию о доходах кандидата на пост Президента Украины, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным на сайте ЦИК документам, В.ЯНУКОВИЧ за 2008 год заработал 4 млн. 857 тыс. 923,3 грн. Из этой суммы подавляющую часть составляет доход от продажи недвижимого имущества, а именно 2 млн. 674 тыс. 910 грн. Кроме того, в прошлом году кандидат в Президенты получил 1 млн. 680 тыс. 57,4 грн. материальной помощи, 277 тыс. 419,77 грн. дохода от дивидендов, процентов и роялти и 223 тыс. 745,18 грн. заработной платы.

В собственности В.ЯНУКОВИЧА находится жилой дом (619,6 кв. м), квартира (239,4 кв. м) и гараж на два машиноместа (20 и 19,9 кв. м).

На счетах в банках он имеет 934 тыс. 135,04 грн.

Семья лидера ПР в 2008 году получила дохода 26 тыс. 658,86 грн. Из этой суммы 12 тыс. 744,12 грн. – доход от дивидендов, процентов и роялти и 13 тыс. 914,74 грн. – пенсия. Семья В.ЯНУКОВИЧА имеет на счетах в банках 157 тыс. 186,94 грн. Автомобиля ни лидер “регионалов”, ни его семья не имеют.

Вместе с тем, в 2004 году, когда В.ЯНУКОВИЧ в первый раз принимал участие в президентских выборах, согласно его декларации за 2003 год, он получил доходов в размере 42 тыс. 656,4 грн. Из этой суммы 33 тыс. 600 грн. – это заработная плата, 402,5 грн. - дивиденды, проценты и роялти, 4800 грн. - материальная помощь и 3853,9 грн. - доход от научной деятельности. Кроме того, в собственности лидера ПР были квартира (140 кв. м) и гараж (22 кв. м). Члены семьи В.ЯНУКОВИЧА в 2003 году имели единственный источник доходов – заработную плату (39 тыс. 382,65 грн.).

Если сравнить декларации 2004 и 2009 годов, доходы В.ЯНУКОВИЧА за пять лет выросли почти в 114 раз, у него появился жилой дом и квартира большего размера.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 октября ЦИК официально зарегистрировала девять кандидатов в Президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА и Виктора ЮЩЕНКО. ЦИК приняла документы на регистрацию от Леонида КУЛИЧЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Заура АББАСОВА ДЖАВАНШИ-ОГЛЫ, Юрия КОСТЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО.

(УНИАН)