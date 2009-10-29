Жители Львовской области будут выходить на улицу в масках?

Санэпидемслужба Львовской области, с целью недопущения массового распространения гриппа, обратилась к гражданам области с призывом не выходить в места массового скопления людей (общественный транспорт, кинотеатры, супермаркеты, рынки) без специальной маски-респиратора. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

По сообщению пресс-службы, в перечень противоэпидемических мер, «предписанных» санэпидемслужбой, внесено - ограничение проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий в городах и районах области; увеличение количество изоляторов в общежитиях, а также введение карантина в лечебно-профилактических заведениях.