Жители Львовской области будут выходить на улицу в масках?
16:10, 29 октября 2009Разное
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Санэпидемслужба Львовской области, с целью недопущения массового распространения гриппа, обратилась к гражданам области с призывом не выходить в места массового скопления людей (общественный транспорт, кинотеатры, супермаркеты, рынки) без специальной маски-респиратора. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.
По сообщению пресс-службы, в перечень противоэпидемических мер, «предписанных» санэпидемслужбой, внесено - ограничение проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий в городах и районах области; увеличение количество изоляторов в общежитиях, а также введение карантина в лечебно-профилактических заведениях.
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