В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг на границе китайских провинций Сычуань и Ганьсу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров и в 125 километрах к северо-востоку от города Миньян. Подземные толки были зафиксированы в 13.28 по UTC (универсальному координированному времени, 16.28 мск). Информации о пострадавших и масштабах ущерба не поступало.

Мощнейшее за последние 30 лет землетрясение магнитудой 8,0 произошло 12 мая минувшего года в провинции Сычуань на юго-западе страны. По официальным данным, тогда погибли и пропали без вести 87,15 тысячи человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей лишились крова.