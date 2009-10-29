Минздрав: ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине стабильная

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине по состоянию на 26 октября 2009 года остается стабильной. Такие последние данные Министерства здравоохранения Украины обнародованы на официальном сайте ведомства.

По данным Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций Минздрава Украины, на 43-й неделе года - с 19 по 25 октября 2009 г. - во всех 10-ти контрольных городах Центра показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находились на неэпидемическом уровне.

Всего за минувшую неделю заболели 48 тыс. 909 человек, госпитализированы - 307 человек, из них 265 - дети.

Во всех городах статистический показатель регистрируемой заболеваемости имеет повышение – на 10,71%, по сравнению с предыдущей неделей.

По данным Минздрава, уровень заболеваемости наиболее вырос во Львове - 81,73%, Запорожье - 10,32% и Киеве - 9,33%. В то же время показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ снизились в Харькове (-4,63%), Донецке (-10,14%) и Симферополе (-0,98%).