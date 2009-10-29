GIS: Польша не будет ограничивать движение на границе с Украиной

Государственная санитарная инспекция (GIS) Польши отслеживает ситуацию с возможной вирусной эпидемией в Украине, но на данный момент не видит оснований для ограничения или закрытия движения на общей границе.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в GIS.

Собеседник агентства отметил, что сегодня инспекция поручила своим отделение в Жешуве и Люблине усилить санитарный контроль в пунктах пропуска на общей границе, а также мониторить текущую ситуацию.

Кроме этого, службы должны информировать путешествующих о возможной угрозе эпидемии и предупреждать о необходимости сразу же обращаться к врачу в случае появления симптомов болезни.

«На каждом пункте пропуска с Украиной будут введены меры предосторожности и будем, конечно, информировать тех, кто приезжает или отбывает (в Украину или из Украины), что они должны делать», - сказал он.

Представитель GIS отметил, что с 31 октября по 3 ноября увеличится количество поляков, которые пересекают польско-украинскую границу, поскольку многие люди будут посещать кладбища в Украине. Он сообщил, что служба сотрудничает с соответствующими украинскими службами, отметив, что сегодня нет оснований для «панических настроений».

«На этом этапе нет такой угрозы, чтобы закрывать границу», - сказал он.

Представитель санэпидеминспекции сказал, что так называемый «свиной грипп», который молниеносно распространился по миру с апреля 2009 года, протекает намного мягче, чем обычный.

По его данным, с момента появления первого в Польше случая заболевания этим гриппом в мае этого года не зафиксировано ни одного смертельного случая среди более чем 170 больных.

В пограничной службе Польши корреспонденту УНИАН сообщили, что будут действовать в соответствии с рекомендациями GIS.

Как сообщал УНИАН, в трех западных областях Украины – Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской – из-за вспышки вирусной пневмонии сложилась сложная эпидемическая ситуация.