Анонс на 30 октября

- Президент Украины Виктор Ющенко заслушает доклад сопредседателей межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции - Генерального прокурора Александра Медведько, председателя СБУ Валентина Наливайченко, министра юстиции Николая Онищука. Участники встречи дадут оценку эффективности действий правоохранительной системы Украины, в частности в вопросах борьбы с коррупцией и расследования резонансных преступлений.

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- Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит строительство Дарницкого мостового перехода и Дарницкого вокзала и примет участие в церемонии открытия пункта подготовки вагонов.

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10-00 – Начнется собрание акционеров НАСК «Оранта». Собрание пройдет в режиме прямой online-трансляции. Главным вопросом собрания станет утверждение результатов открытого (публичного) размещения акций компании дополнительной (восьмой) эмиссии на сумму более 600 млн. грн.

С 12.15 до 13.00 в собрании виртуально могут принять участие все желающие. Трансляция собрания в режиме реального времени будет проходить на официальном сайте компании www.oranta.ua и на страховом портале www.tristar.com.ua.

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11-00 - Круглый стол на тему: «Процедуры выдачи разрешительных документов в строительстве» Участники: министр регионального развития и строительства Украины В.Куйбида; председатель Совета директоров Украинской Строительной Ассоциации Л.Парцхаладзе; член Совета директоров УБА А.Миргородский; член Совета директоров компании “Комфорт-Инвест” (г. Львов) В.Кадушкевич, директор “Макрокап Девелопмент Украина” (г. Харьков) Д.Кутовый; председатель правления ОАО “Запоріжалюминбуд” А.Антоненко. Модератор круглого стола: Игорь Шевляков, экономист Международного центра перспективных исследований. Организаторы: Минрегионстрой Украины, УБА, Строительная Палата Украины. (ул.Б.Житомирская, 9, 4-й этаж, большой конференц-зал Министерства регионального развития и строительства Украины). Нужна аккредитация. Телефоны: (093)-258-49-51, 200-04-52, e-mail.: press.uba@gmail.com до 9-00.

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12-00 - Состоится брифинг на тему: «Как повлияет возможное повышение социальных стандартов на стоимость национальной валюты и темпы инфляции в Украине?». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB» (представительство «FOREX CLUB», ул. Саксаганского, 120, оф. 602).

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15-00 - Состоятся торжества по случаю 175-летия со дня основания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко . В торжествах примут участие Президент Украины Виктор Ющенко, Председатель Верховной Рады Украины В.Литвин (НП “Украина”). Нужна аккредитация. Телефон: 239-34-66.

- Лидер Партии регионов Виктор Янукович посетит Харьков. В ходе визита В.Янукович встретится с трудовым коллективом и ветеранами завода им. Малышева, пообщается с руководителями первичных партийных организаций Харьковской области, примет участие в телепрограмме «Лицом к городу». Кроме того, на центральной площади Харькова - площади Свободы состоится митинг при участии В.Януковича.

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- В г. Симферополе в 13-00 начнутся выездные комитетские слушания на тему: "Агропромышленный комплекс Крыма: приоритеты, проблемы и перспективы". Организатор: парламентский Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. (г. Симферополь, пгт. Аграрное, дом культуры ПФ «Крымский агротехнологический университет»).