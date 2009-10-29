В Моршине умерла врач, контактировавшая с больными

Сегодня в городе Моршине Львовской области умерла врач одной из местных больниц, которая контактировала с больными вирусной инфекцией и непосредственно выезжала на вызовы. Об этом сообщила УНИАН заместитель начальника Главного управления здравоохранения Львовской области Ирина МИКИТЧАК.

По ее словам, у 56-летней женщины «предварительно была диагностирована пневмония».

Также И.МИКИТЧАК сообщила последние данные о ситуации во Львовской области: умерли 11 человек, в реанимационных отделениях области находится 12 человек с диагнозом «пневмония», 6 беременных госпитализированы в отдельные палаты интенсивной терапии областной клинической больницы.

«С симптомами ОРВИ во Львовской области уже зарегистрировано 7 тыс. 717 чел., и эта цифра продолжает расти», - отметила И.МИКИТЧАК.

Она также сообщила, что результатов вирусологических анализов еще нет, поэтому медики диагностируют у больных, преимущественно, ОРВИ.