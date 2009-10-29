ГЛАВНОЕ на 29 октября (вечер)

Хроника дня

*** Главные новости второй половины дня: КМУ утвердил реструктуризацию евробондов “Нафтогаза; госдолг Украины в сентябре снизился на 0,6%; в Ивано-Франковске вирусной пневмонией заболели уже 53 человека, во Львове диагноз ОРВИ поставлен свыше 7,5% тыс. чел; в Моршине зарегистрирована первая смерть медика, контактировавшего с больными

ТЭК: КМУ утвердил реструктуризацию евробондов “Нафтогаза”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам после заседания правительства.

“Коммерческая часть (условий – УНИАН) не изменилась: погашение – 2014-й год, 9,5% - доходность”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

И.о. министра финансов уточнил, что на следующей неделе планируется завершить обмен облигаций в соответствии с новыми условиями погашения внешних обязательств НАК “Нафтогаз”.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2009 года большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию - обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

КМУ утвердил финплан «Энергоатома» на 2009 год Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

По его словам, согласно плану доходы компании планируются на уровне 12,3 млрд. грн., расходы – 12,08 млрд. грн., чистая прибыль – 334 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ЛУКОЙЛ подтвердил информацию о возобновлении работы Одесского НПЗ

ЛУКОЙЛ возобновляет работу Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после вынужденного простоя, сообщает в четверг крупнейшая российская частная нефтяная компания, подтверждая таким образом информацию министерства энергетики и топлива Украины.Об этом сообщает РИА Новости.

"ОАО "АК "Транснефть" изыскало техническую возможность с 1 ноября 2009 года начать поставки нефти по трубопроводу "Дружба" по маршруту "граница Белоруссии - граница Украины - Броды - Одесса", - отмечает ЛУКОЙЛ. Таким образом, согласно сообщению компании, Одесский НПЗ получит в ноябре 195 тысяч тонн нефти и сможет восстановить производство нефтепродуктов в прежнем объеме.

Вместе с тем, ЛУКОЙЛ продолжит переговоры со всеми заинтересованными сторонами относительно возможностей улучшения экономики поставок сырья на Одесский НПЗ. В начале октября 2009 года ЛУКОЙЛ был вынужден остановить производство на Одесском НПЗ в связи с действиями украинской компании "Укртранснафта", которая с 1 октября 2009 года перестала прокачивать нефть по маршруту "Лисичанск-Кременчуг-Одесский НПЗ". Предложенные "Укртранснафтой" другие маршруты поставок нефти заметно ухудшали экономику поставок сырья на предприятие. Кроме того, российская "Транснефть" не имела технической возможности обеспечить поставки нефти на Одесский НПЗ по другим маршрутам в октябре текущего года. В свою очередь, "Укртранснафта", эксплуатирующая систему магистральных нефтепроводов Украины, утверждала, что не принуждает НПЗ получать нефть по невыгодному маршруту. По ее данным, российскому собственнику НПЗ были предложены альтернативные маршруты поставок нефти, однако все они были отвергнуты. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 миллиона тонн нефти.

Европа увеличит потребление газа к 2020 г. на 12,5%

ОАО "Газпром"прогнозирует, что потребление газа в европейских странах в 2020 году составит 700 миллиардов кубометров в год, что выше текущего уровня на 12,5%, говорится в сообщении компании. Как сообщает РИА Новости, "Газпром" также ожидает рост спроса на газ в Северной Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

По оценкам компании, к 2020 году потребление газа на североамериканском континенте составит более 880 миллиардов кубометров (рост на 6,5%), а в АТР - свыше 710 миллиардов кубометров (рост на 59%). По данным компании, в настоящее время спрос на газ растет как на внутреннем, так и на внешнем рынках, превышая показатели докризисного периода.

Так, с июля текущего года объемы продаж российского газа в Европе превышают объемы продаж в аналогичные периоды и 2008, и 2007 годов. При этом суточный отбор газа европейскими потребителями в октябре текущего года в отдельные дни более чем на 15% (до 90 миллионов кубометров в сутки) превышал соответствующий показатель 2008 года.

В настоящее время и в России текущее суточное потребление газа сравнялось с уровнем октября прошлого года. "Проведенные "Газпромом"исследования убедительно показывают, что в долгосрочной перспективе тенденция роста спроса на газ на мировых энергетических рынках сохранится", - отмечается в сообщении.

Финансы: Госдолг Украины в сентябре снизился на 0,6% - Минфин

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября т.г. составил 279 млрд. 622 млн. 070,38 тыс. грн., или 34 млрд. 909 млн. 122,39 тыс. долл., что на 0,6% меньше показателя на 31 августа 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 185 млрд. 203 млн. 908,28 тыс. грн. (66,23% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 23 млрд. 121 млн. 586,55 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 94 млрд. 418 млн. 162,10 тыс. грн. (33,67%), или 11 млрд. 787 млн. 535,84 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец сентября т.г. составил 204 млрд. 037 млн. 688,63 тыс. грн. (72,97%), или 25 млрд. 472 млн. 869,99 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 121 млрд. 490 млн. 434,48 тыс. грн. (43,45%), или 15 млрд. 167 млн. 345,13 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 82 млрд. 547 млн. 254,15 тыс. грн. (29,52%), или 10 млрд. 305 млн. 524,86 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 75 млрд. 584 млн. 381,75 тыс. грн. (27,03%), или 9 млрд. 436 млн. 252,40 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 63 млрд. 713 млн. 473,80 тыс. грн. (22,79%), или 7 млрд. 954 млн. 241,42 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 11 млрд. 870 млн. 907,95 тыс. грн. (4,25%), или 1 млрд. 482 млн. 010,98 тыс. долл.

На протяжении января-сентября 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 90 млрд. 211 млн. 683,56 тыс. грн. (47,63%), в основном за счет получения второго и третьего траншей кредитной линии МВФ в рамках общей программы стенд-бай в объеме 4 млрд. СПЗ (специальные права заимствований), превышения выпуска ОВГЗ над их погашением и предоставлением государственных гарантий за отчетный период.

При этом государственный внешний долг увеличился на 35 млрд. 467 млн. 332,69 тыс. грн. (41,23%), государственный внутренний долг – на 37 млрд. 880 млн. 706,56 тыс. грн. (84,81%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 16 млрд. 863 млн. 644,31 тыс. грн. (28,72%), что связано с предоставлением государственных гарантий в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

ВВП США в третьем квартале вырос на 3,5%

Экономика США в третьем квартале текущего года впервые за последний год выросла - на 3,5 процента. Об этом сообщает AFP со ссылкой на предварительные данные министерства торговли страны. Таким образом, можно говорить о том, что экономика США вышла из рецессии, передает Лента.ру.

До этого в течение четырех кварталов подряд ВВП США падал. Во втором квартале 2009 года сокращение экономики страны составило один процент, а в первом - 6,4 процента.

По данным Национального бюро экономических исследований США, экономика страны находится в состоянии рецессии с декабря 2007 года. Однако ВВП страны начал снижаться только с третьего квартала 2008 года, когда сокращение экономики составило 0,3 процента. После падения ВВП в четвертом квартале на 6,2 процента стало возможным говорить о технической рецессии, то есть спада в экономике на протяжении двух кварталов подряд.

В середине сентября текущего года инвестор Уоррен Баффет, один из самых богатых людей в мире, сообщил о том, что снижение в экономике США прекратилось. До этого глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что рецессия в стране, "похоже закончилась".

Фондовые рынки Европы и России уже отреагировали ростом на сообщения о росте американского ВВП. К 16:10 по московскому времени европейские фондовые индексы увеличились в среднем на 1,2 процента. Российский индекс ММВБ прибавил 1,19 процента.

Евро растет к доллару перед выходом данных о ВВП США

Евро растет к доллару и иене на европейских торгах в четверг перед выходом данных о ВВП США, которые, как ожидается, могут указать на восстановление американской экономики в третьем квартале. Об этом сообщает Рейтер.

Высокодоходные валюты, такие австралийский и новозеландский доллары, также демонстрируют рост на фоне восстановления рынков акций. Трейдеры говорят, что понижательная коррекция фондовых рынков, которая была вчера и сегодня утром, могла подойти к концу.

Выход сильных данных о ВВП США может подкрепить оптимизм по поводу состояния глобальной экономики, однако инвесторы пока не стремятся занимать новые позиции после недавнего выхода серии слабой статистики из США, которая привела к падению акций и росту доллара и иены.

Экономисты, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозируют, что увеличении ВВП США в третьем квартале составил 3,3 процента, и, таким образом, крупнейшая в мире экономика покажет рост впервые со второго квартала 2008 года. Данные будут опубликованы в 15.30 МСК.

"Настал момент, когда некоторые валюты выглядят перепроданными в краткосрочном периоде, и сейчас мы видим некоторое восстановление", - сказал Наим Вахид из Bank of Scotland

Он отметил высокую неопределенность в отношении данных о ВВП США, добавив, что в случае их сильного значения возобновится спрос на высокодоходные активы.

К 14.17 МСК евро вырос к доллару на 0,2 процента до $1,4744, к иене - на 0,28 процента до 133,76 иены, восстановившись с ранее достигнутых двухнедельных минимумов в $1,4683 и 132,81 иены соответственно.

Поддержку склонности инвесторов к риску оказал европейский рынок акций, который поднялся на 0,33 процента, а также положительная динамика фьючерсов на биржевые индексы Уолл-стрит.

Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине шести основных валют мира, снизился на 0,16 процента до 76,30 пункта. C начала недели индекс доллара вырос более чем на процент и может показать самый резкий недельный прирост за более чем пять месяцев

Золото вновь превысило 1,03 долл. за унцию

Золото вновь превысило уровень 1.030 долл. за унцию благодаря снижению доллара к евро перед выходом данных о ВВП США в третьем квартале. Об этом сообщает Рейтер.

В 13.45 МСК золото подорожало до $1.033,80 за унцию с $1.026,85 при закрытии торгов в среду.

"Стабилизация доллара США помогла золоту, и интерес на физическом рынке растет. Думаю, что в будущем квартале нас ожидает тенденция к ослаблению доллара", - сказал аналитик Standard Bank Вальтер де Вет.

Евро вырос к доллару накануне выхода данных о ВВП США в третьем квартале. Наблюдатели ожидают роста этого показателя, и если данные не оправдают ожиданий, это может спровоцировать продажу высокодоходных валют в пользу доллара, что отрицательно скажется на цене золота.

Трейдеры в Индии - одном из крупнейших рынков золота - пополняют запасы перед свадебным сезоном, воспользовавшись снижением цен.

Де Вет считает, что если золоту удается удерживаться на сравнительно высоком уровне несмотря на слабый спрос со стороны инвесторов, цена может вновь пойти вверх при ослаблении доллара.

Транспорт: "УЗ" представит Программу стратегии развития отрасли до 2020 г.

«Укрзализныця» представит Программу стратегии развития отрасли до 2020 года на заседании правительства 4 ноября, на котором планируется ее утверждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Конечно, стратегия будет учитывать программу реформирования железнодорожного транспорта. Задача стоит, чтобы стратегия получила однозначное утверждение правительства, она позволит динамично развивать отрасль. Надеемся, что стратегия будет дорожной картой отрасли до 2020 г., и смена стратегии будет требовать изменения позиции правительства», - отметил он.

Как отметил М.КОСТЮК, в частности, в стратегии определены основные направления развития грузовых перевозок Украины, определение транзитной политики, отношение Украины к интеграции с ЕС, сотрудничество с пространством «1520 мм» (широкий железнодорожный путь – УНИАН). Также в этом документе планируется рассмотреть стратегию развития пассажирских перевозок, вопрос построения транснационального пассажирского транспортного коридора Львов-Киев-Донецк-Симферополь, с ответвлением на Запорожье и Днепропетровск.

Кроме того, в документе будут определены основы организации дневного движения поездов, экономика этого вопросов и т.д. В программе предусматривается определение транспортных коридоров по назначению – транспортные коридоры приоритетно для грузового и приоритетно для пассажирского движения, для движения контейнерных и интермодальных поездов. «Это даст нам возможность поднять скорость пассажирских поездов до 160 км/ч. И, конечно, останутся направления смешанного движения», - отметил глава ведомства.

Он также сообщил, что электрификация остается одним из приоритетов развития, при этом учитывается вопрос альтернативных источников энергии, вопрос экологии – снижение выбросов и пр. Кроме того, приоритетным вопросом является улучшение пропускной способности на тех участках, где потенциально увеличиваются объемы грузовых перевозок.

Также в стратегии будут предложена программа ликвидации переездов, поэтапного строительства путепроводов, ограждения железнодорожной инфраструктуры в районах компактного проживания населения. Это будет долгосрочная программа, за счет инвестиционных и бюджетных средств. «Потому что, если говорить об ускоренном движении и скорости 160 км/ч, то мы должны понимать, что этот вопрос связан с следованием поездов через населенные пункты», - сказал М.КОСТЮК. По его словам, на главных колеях «Укрзализныци» находится около 5 тыс. переездов, которые при внедрении скоростного движения будут потенциальным барьерным местом, и на которых нужно будет работать над снижением скорости.

Отдельный раздел программы будет посвящен тяге – локомотивам, их модернизации и переходу к новых технологиям.

Отмечается также, что программа нацелена на изменение формата пригородных перевозок, при которых их заказчиком будут выступать местные власти, которые и будут формировать тариф и решать вопросы с компенсацией, а «Укрзализныця» будет только исполнителем перевозок.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября также планировалось рассмотреть программу реформирования железных дорог до 2015 г.

Владельцам “Арианы” пираты запретили общаться с экипажем

Директор греческой компании-оператора судна “Ариана” Спиридон МИНАС сообщил, что в последнее время руководство компании не может общаться с экипажем захваченного сомалийскими пиратами судна, «нам не позволено этого делать».

Об этом С.МИНАС заявил в интервью УНИАН.

На вопрос, когда он общался с членами экипажа, директор компании-оператора «Арианы» сказал: «У меня нет новостей для вас на этот момент… В последнее время мы не можем общаться с ними. Нам не позволено этого делать. Они (пираты - УНИАН) отключили все их телефоны. Мы делаем все возможное, чтобы освободить их».

По его словам, у моряков есть пища и вода: «Как я понял, у них есть вода, пища, топливо. Мы верим в это. Но сколько, я не могу сказать. Мы стараемся делать все возможное, чтобы моряки попали домой как можно быстрее. Когда мы говорили в последний раз, с их здоровьем было все в порядке».

По словам С.МИНАСА, он общался с пиратами сегодня.

Но он отказался рассказать о деталях переговоров: «Извините, но я не могу рассказать вам деталей переговоров. Пираты не любят говорить об этих вещах. Это проблемы крюинговых компаний. Я не могу называть деталей, номеров. Вы меня понимаете».

На вопрос «Вы готовы заплатить им?», С.МИНАС сказал: «Мы всегда готовы. Пираты полагают, что украинские моряки вернутся. Но я не знаю, когда. Это может быть сегодня вечером, завтра, может быть на следующей неделе. Я не знаю, когда. Мы готовы. Но неизвестно, когда будут готовы они».

На вопрос о том, в чем проблема переговоров, директор компании-оператора «Арианы» ответил, что пираты «сейчас не готовы. Может, у них есть другие дела. Я не знаю, чем они занимаются».

Как сообщал УНИАН, греческий сухогруз "Ариана" под флагом Мальты с 24 моряками-украинцами на борту был захвачен пиратами в ночь на 2 мая 2009 года во время транспортировки 35 тыс. тонн сои из Бразилии в Иран. Судовладелец не может договориться с пиратами, требующими за судно 3 млн. дол.

Родственники украинских моряков – членов экипажа судна “Ариана” призывают украинскую власть, судовладельца и мировую общественность ускорить освобождение судна и экипажа из плена сомалийских пиратов.

В частности, депутат Одесского горсовета Светлана ФАБРИКАНТ отметила, что родственники моряков обращались “во все инстанции”, однако за шесть месяцев не получили “никаких положительных результатов”.

По словам С.ФАБРИКАНТ, в СБУ родственникам ответили, что “штаб по спасению “Арианы” создан еще в мае и работа проводится”.

С.ФАБРИКАНТ отметила, что большую часть времени родственники молчали, т.к. боялись навредить своим близким.

“Самое главное, что на сегодня хотят услышать родственники моряков, - это их голоса. За шесть месяцев они не слышали родных голосов и не знают, в каком состоянии они находятся”, - сказала она.

Одна из участниц пресс-конференции Галина ФЮТ сообщила, что судовладелец готов заплатить выкуп за “Ариану”.

ЧП: В Ивано-Франковске вирусной пневмонией заболели уже 53 человека

В больницы Ивано-Франковска с вирусной пневмонией госпитализированы 53 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщили первый заместитель городского председателя Ивано-Франковска Зиновий ФИТЕЛЬ и главный врач центральной городской больницы Тарас МАСЛЯК.

По их данным, по состоянию на 14.00 в городе ОРВИ заболело 5003 чел., из которых 2418 дети. Диагноз грипп поставлен 174 чел.

53 чел. госпитализированы с диагнозом “вирусная пневмония”, из них 31 ребенок. По словам Т.МАСЛЯКА, трое с пневмонией находятся в тяжелом состоянии.

Также участники пресс-конференции сообщили, что городская власть договорилась с частными перевозчиками, которые предоставят 10 автомобилей такси для поездок врачей на вызовы больных.

По словам Т.МАСЛЯКА, больницы обеспечены всем необходимым и могут принять «определенное количество больных».

Он также считает, что в нынешней ситуации иммунизацию против гриппа не стоит проводить. По мнению Т.МАСЛЯКА, это нужно было делать в августе-сентябре.

Также участники пресс-конференции не сообщили, каким именно штаммом гриппа болеют жители города, поскольку нет возможности провести лабораторные исследования. Врачи призывают население не паниковать и ограничить посещение мест большого скопления людей.

В Моршине умерла женщина-врач, которая контактировала с больными вирусной инфекцией

Львовская область. 29 октября. УНИАН. Сегодня в городе Моршине Львовской области умерла врач одной из местных больниц, которая контактировала с больными вирусной инфекцией и непосредственно выезжала на вызовы. Об этом сообщила УНИАН заместитель начальника Главного управления здравоохранения Львовской области Ирина МИКИТЧАК.

По ее словам, у 56-летней женщины «предварительно была диагностирована пневмония».

Также И.МИКИТЧАК сообщила последние данные о ситуации во Львовской области: умерли 11 человек, в реанимационных отделениях области находится 12 человек с диагнозом «пневмония», 6 беременных госпитализированы в отдельные палаты интенсивной терапии областной клинической больницы.

«С симптомами ОРВИ во Львовской области уже зарегистрировано 7 тыс. 717 чел., и эта цифра продолжает расти», - отметила И.МИКИТЧАК.

Она также сообщила, что результатов вирусологических анализов еще нет, поэтому медики диагностируют у больных, преимущественно, ОРВИ.

КМУ выделит средства на преодоление эпидемии в 3-х регионах Украины

Правительство выделит из Резервного фонда дополнительные ресурсы на борьбу с эпидемией инфекционных заболеваний в трех регионах Украины – в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил сегодня журналистам после завершения заседания правительства.

“В настоящее время работают комиссии, и если будут нужные дополнительные средства, они составят сметы по каждой области”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

Исполняющий обязанности министра подчеркнул, что дополнительные средства на преодоление эпидемии будут выделяться из Резервного фонда. “Это чрезвычайная ситуация, поэтому финансирование должно осуществляться за счет средств Резервного фонда”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседание Кабмина заявила, что правительство выделит дополнительные ресурсы на предупреждение распространения инфекционных заболеваний в западных областях Украины.

По данным первого заместителя министра здравоохранения Василия ЛАЗОРИШИНЦА, с 13 октября в Тернополе 95 человек было госпитализировано, из них 25 - в тяжелом состоянии (7 детей и 18 взрослых), умерли 10 человек. Кроме того, во Львове за период с 1 октября на стационарном лечении находилось 6 человек, 4 - умерли. В Ивано-Франковске с 13 октября 6 человек умерли, госпитализированы 25 человек, из них 7 - в тяжелом состоянии.

Он заявил, что эти 20 человек, вероятнее всего, умерли от пневмонии.

Заместитель министра также подчеркнул, что всем госпитализированным были проведены тесты на наличие вируса A/H1N1, которые дали отрицательный результат. Пока еще точно невозможно сказать, что эти люди умерли от гриппа A/H1N1. Результаты исследований, которые установят точную причину смерти этих людей, будут получены через 2-3 дня.

Минздрав: ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине стабильная

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине по состоянию на 26 октября 2009 года остается стабильной. Такие последние данные Министерства здравоохранения Украины обнародованы на официальном сайте ведомства.

По данным Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций Минздрава Украины, на 43-й неделе года - с 19 по 25 октября 2009 г. - во всех 10-ти контрольных городах Центра показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находились на неэпидемическом уровне.

Всего за минувшую неделю заболели 48 тыс. 909 человек, госпитализированы - 307 человек, из них 265 - дети.

Во всех городах статистический показатель регистрируемой заболеваемости имеет повышение – на 10,71%, по сравнению с предыдущей неделей.

По данным Минздрава, уровень заболеваемости наиболее вырос во Львове - 81,73%, Запорожье - 10,32% и Киеве - 9,33%. В то же время показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ снизились в Харькове (-4,63%), Донецке (-10,14%) и Симферополе (-0,98%).