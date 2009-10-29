КМУ выделит средства из Резервного фонда на преодоление эпидемии

Правительство выделит из Резервного фонда дополнительные ресурсы на борьбу с эпидемией инфекционных заболеваний в трех регионах Украины – в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил сегодня журналистам после завершения заседания правительства.

“В настоящее время работают комиссии, и если будут нужные дополнительные средства, они составят сметы по каждой области”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

Исполняющий обязанности министра подчеркнул, что дополнительные средства на преодоление эпидемии будут выделяться из Резервного фонда. “Это чрезвычайная ситуация, поэтому финансирование должно осуществляться за счет средств Резервного фонда”, - добавил он.

По данных Минздрава, от острых респираторных инфекций и гриппа умерли 30 человек в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, из которых один ребенок.

По переданным агентству УНИАН данным Оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 16 часов во Львовской и Тернопольской областях умерли по 12 человек, а в Ивано-Франковской области - 6. В реанимации находится 61 человек, которых 31 ребенок, а также 3 беременных женщины.

Всего заболели ОРВИ и гриппом в этих областях 37 923 человека, из которых 3418 - дети. Наибольшее количество больных в Тернопольской области - 27 300. Госпитализированы в трех областях - 951 человек, из которых 497 детей.

По данным заместителя начальника Главного управления здравоохранения Львовской области Ирины МЫКЫТЧАК, сегодня в Моршине умерла женщина-врач, контактировавшая с больными вирусной инфекцией. У 56-летней женщины «предварительно была диагностирована пневмония».

В Закарпатье также не исключают вспышки эпидемии гриппа уже в ближайшее время. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации Василий СКРИП.

По его словам, на протяжении последних двух недель в медицинские учреждения Закарпатской области с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 7072 больных. Это почти в полутора раза меньше эпидемического порога.

«Тем не менее, эпидемия гриппа может возникнуть на территории области в ближайшее время, от этого нельзя обезопаситься», - сказал В.СКРИП.

Он также уточнил, что в области готовятся к вспышке заболевания, проводятся профилактические мероприятия, медицинские учреждения запасаются медикаментами, которые могут пригодиться в борьбе с заболеванием.