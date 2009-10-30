Григорович настаивает на введении чрезвычайного положения

Член комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, член Президиума политсовета «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ убеждена в необходимости ввести чрезвычайное положение в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

По ее словам, «совокупность показателей, которые мы имеем - внезапную, многочисленную смерть больных, резкую динамику количества пострадавших от этой эпидемии, дает основания для введения чрезвычайного положения».

«Мы уже имеем 16 смертей в Тернополе, 10 - во Львове, 6 - в Ивано-Франковске. Есть данные о распространении эпидемии в других областях, в частности в Черновицкой и Ривненской», - отметила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Она напомнила, что «Барак ОБАМА ввел чрезвычайное положение в Штатах, когда погибли три человека». «Если для того чтобы эпидемия не распространялась, чтобы можно было сохранить человеческие жизни, локализовать ситуацию, нужно водить чрезвычайное положение, то нужно это делать немедленно», - считает Л.ГРИГОРОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в трех западных областях Украины – Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской – из-за вспышки вирусной пневмонии сложилась сложная эпидемическая ситуация.